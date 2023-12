EdF ‍: La France a un incroyable talent, Didier Deschamps avait raison

Dans : Equipe de France.

Par Mehdi Lunay

L'année 2024 sera cruciale pour l'Equipe de France de Didier Deschamps. Les vice-champions du monde en titre tenteront de redevenir enfin champion d'Europe. Les Bleus peuvent être confiants avec un talent comme Zaire-Emery dans l'effectif.

Le football français est dans un rêve sans fin depuis quelques années. Ses centres de formation sortent sans arrêt des grands joueurs, si bien que l'Equipe de France ne connaît presque plus de trou générationnel. En milieu de terrain, par exemple, les absences de Paul Pogba et N'Golo Kanté sont presque indolores avec leurs successeurs : Tchouaméni, Camavinga, Rabiot et surtout Warren Zaire-Emery. Le jeune parisien de 17 ans n'en finit plus d'impressionner cette saison. Il s'est installé naturellement dans le onze titulaire du PSG, marquant trois buts toutes compétitions confondues. Il s'est aussi fait une place en Equipe de France en cette fin d'année 2023.

A 17 ans, Zaire-Emery se comporte déjà en grand joueur

Le jeune milieu parisien a été convoqué pour le rassemblement de novembre dernier, jouant son premier match contre Gibraltar et marquant même un but. Habituellement prudent avec les jeunes pousses, le sélectionneur français n'a pas manqué de louer le potentiel de Warren Zaire-Emery à l'époque. « Ce qu’il est capable de réaliser avec son club à son jeune âge, démontre déjà un potentiel énorme et une maturité déjà affirmée en ayant un peu plus de 17 ans », avait-il indiqué en conférence de presse. Un engouement mérité selon Marquinhos. Sur PSG TV, le défenseur brésilien a décrit le professionnalisme hors pair de son jeune coéquipier. De quoi en faire déjà un grand joueur fiable.

🎥🎙️🗣️ 𝐈𝐍𝐓𝐄𝐑𝐕𝐈𝐄𝐖



💬 @marquinhos_m5 : « Très heureux de jouer tous ensemble ! »



Notre capitaine évoque les 5️⃣ enseignements de la phase de groupes de la @ChampionsLeague ✊🏼🔴🔵 pic.twitter.com/GHnSDM5eyQ — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) December 30, 2023

« Je ne suis pas vraiment surpris par Warren. On le voit tous les jours à l'entraînement, ça fait un an qu'il est avec nous, on savait que c'était un talent, il est aussi très bien éduqué et il est très pro. Il travaille beaucoup, il est très à l'écoute, il se donne toujours à fond. Quand tu as le talent et la bonne mentalité, ce n'est pas surprenant de réaliser de grandes choses », a confié Marquinhos. Alors qu'il doit fêter ses 18 ans prochainement, plus personne ne doute déjà de son apport au sein du PSG en Ligue des champions et de sa présence à l'Euro 2024 avec les Bleus. Rares sont les joueurs ayant déjà offert de telles certitudes à cet âge.