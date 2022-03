Kylian Mbappé, son avocate tape du poing sur la table !

Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

Une semaine après le refus de Kylian Mbappé de participer à une opération commerciale avec l'équipe de France, l'avocate de la star du PSG est sortie de son silence pour justifier la position du footballeur et prévenir la FFF qu'il fallait négocier.

Delphine Verheyden sait que sa parole vaut de l’or, même lorsqu’elle n’évoque pas le futur choix de Kylian Mbappé, à savoir prolonger au PSG ou signer au Real Madrid. Si l’avocate en charge de l’attaquant du Paris Saint-Germain et des Bleus a décidé de s’exprimer ce lundi, c’est uniquement pour parler de l’incident vécu mardi dernier à Clairefontaine. Ce jour-là, alors que les joueurs et le staff de l’équipe de France avaient rendez-vous pour une opération avec les sponsors des Tricolores, Mbappé est resté dans sa chambre et a fait savoir à Noël Le Graët qu’il refusait de prendre part à cette séance. Pour le patron de la FFF, cette attitude a été dure à digérer, même s’il a rapidement fait savoir qu’il n’y aurait aucune sanction contre la star française. Mais l’ancien dirigeant guingampais a tenu à rappeler que ces partenaires lâchaient des euros pour s’afficher avec l’équipe de France, ce qui profitait au football amateur, et que Kylian Mbappé ne devait pas l’oublier. Pour Delphine Verheyden, l’attitude de son client est tout à fait justifiable, et dans L’Equipe elle a tenu à remettre quelques pendules à l’heure.

Mbappé veut choisir ses sponsors, la France doit l'accepter

L’avocate de Kylian Mbappé rappelle notamment que le fameux contrat signé lorsqu’il a rejoint l’équipe de France avait une durée totalement surréaliste, et datait d’une époque où l’on se préoccupait moins de l’engagement sociétal des footballeurs. « Ce document entre en vigueur au moment de sa signature et arrive à échéance cinq ans après le terme de sa carrière pro. C'est la première chose qui nous pose problème. Pour Kylian, ça devrait donc aller de ses 18 ans jusqu'à ses 40 ans en gros. Ce n'est pas réaliste de prendre un engagement si long. Cette convention a été rédigée en 2010 et le monde de 2022 n'a plus rien à voir avec celui de l'après Knysna. C'est mathématique et philosophique pour nous (…) Il est important que les joueurs soient en harmonie avec les publicités auxquelles ils participent. Ils ont pour leur jeune public un rôle de modèle. Ce rôle doit être manié avec précaution », explique la représentante du joueur du Paris Saint-Germain, qui rappelle que ce dernier s’est notamment engagé dans une campagne contre la malbouffe et qu’il a refusé des dizaines de propositions commerciales afin d’être en accord avec ses choix de vie.

Pour Delphine Verheyden, il est clair que Noël Le Graët doit rapidement se mettre à la table des négociations afin qu’un accord soit trouvé avant le prochain Mondial afin que l’image des internationaux soit mieux maîtrisée par ces derniers, et surtout que chacun touche sa part sur le gâteau. Car l’avocate le fait remarquer, Kylian Mbappé est plus souvent utilisé par les sponsors que certains de ses coéquipiers. « Il faut distinguer d'un côté la photo officielle de l'équipe au complet qui peut être utilisée librement. Elle ne pose aucun problème, car c'est bien l'équipe de France qui est ici représentée. De l'autre côté, on doit retravailler la notion d'image collective quand elle ne concerne que cinq joueurs. Pour ce type d'utilisation, les joueurs concernés doivent avoir un droit de regard. Et ce ne sont pas toujours les mêmes qui doivent être choisis, comme c'est trop souvent le cas pour Kylian actuellement », précise, dans L’Equipe, Delphine Verheyden, histoire de clairement dire les choses.

Cette interview accordée au quotidien sportif va évidemment contraindre la Fédération Française de Football à réagir, Kylian Mbappé étant la tête de gondole des Bleus avant le prochain Mondial au Qatar. Mais à en lire certains commentaires générés par les propos de l’avocate de Mbappé, le message a parfois du mal à passer. « Et faire aussi la composition de l'équipe selon les bons ou mauvais garçons ? Je peux comprendre certains des arguments avancés (les jeunes qui s'identifient à leurs idoles), mais cela ressemble à une prise de contrôle sur les décisions collectives de l'équipe de France et donc de la fédération. Alors oui, c'est un très grand joueur, mais cela l'autorise-t-il à définir les choix et les directions de la FFF ? Donc lui sait ce qui est bien et moral en toutes circonstances », « Il y a une vraie dérive despotique du clan Mbappé, ça devient absolument insupportable et c'est une insulte vis-à-vis de ses coéquipiers de EDF. Quelle hypocrisie cynique parler d'éthique alors qu'il met des vêtements fabriqués dans certains pays par des enfants avec conditions de travail épouvantable. Le Qatar et les droits de l'homme qu'il piétine allègrement », les commentaires sont plutôt musclés, même si sur le fond de l’histoire, Delphine Verheyden a tout de même des motifs légitimes de réclamer une mise à jour des règles.