Les Bleus tentent de savoir, Griezmann refuse de vendre la mèche

Dans : Equipe de France, Liga, Mercato.

Placée juste avant l’ouverture du mercato estival, cette trêve internationale est forcément l’occasion pour certains joueurs d’évoquer leur avenir.

En équipe de France par exemple, on imagine que la situation d’Antoine Griezmann fait beaucoup parler. Rappelons que l’attaquant a annoncé qu’il quittait l’Atlético Madrid cet été, mais sans confirmer la signature pressentie au FC Barcelone. Autant dire que les Blaugrana Samuel Umtiti et Clément Lenglet vont tenter d’en savoir plus pendant ce long rassemblement. Mais pour le moment, l’ancien Nancéien et ses coéquipiers n’ont pas récolté la moindre information.

« La place d'Antoine Griezmann dans le championnat est forcément très, très grande puisqu'il fait partie des trois-quatre meilleurs joueurs du championnat. C'est un joueur qui est dans ce championnat depuis très longtemps, il marque énormément de buts tous les ans, c'est le leader d'attaque de l'Atlético, une équipe qui est toujours à la lutte pour le titre, a encensé le défenseur central. C'est la star du championnat avec deux-trois autres joueurs. On n'a pas parlé du Barça, il a annoncé qu'il quittait l'Atlético mais pour l'instant on ne sait pas où il va. On est tous attentifs à ça, on va attendre et on verra quand il aura décidé de l'annoncer. » Comme l'année dernière, le suspense pourrait durer un moment.