Kylian Mbappé se fâche avec 400 millions de personnes

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

Dans sa tournée médiatique après sa prolongation au Paris SG, Kylian Mbappé a lâché une petite phrase qui a fait bondir toute l'Amérique du Sud

Le Real Madrid et l’Espagne n’ont toujours pas digéré la décision de Kylian Mbappé de prolonger au Paris SG, alors qu’il avait quasiment un an plus tôt clamé son envie de rejoindre le club madrilène. Revêtir le maillot merengue était un véritable rêve pour le numéro 7 du PSG, mais à la surprise générale, le champion du monde 2018 a signé pour trois nouvelles saisons à Paris. Très discret sur son choix avant l’annonce, Kylian Mbappé s’est ensuite montré très prolixe et à l’aise devant les médias pour s’expliquer. L’attaquant de 23 ans s’en est souvent bien sorti, même si c’est finalement une déclaration sur l’équipe de France qui a fait du bruit.

Mbappé et le football sud-américain

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kylian Mbappé (@k.mbappe)

Interrogé sur les chances des Bleus à la prochaine Coupe du monde, Kylian Mbappé a comme d’habitude joué franc jeu. Pour le buteur du Paris SG, la France fait bien évidemment partie des favoris, tandis que l’Argentine et le Brésil sont un peu en retrait. « Le Brésil est une bonne équipe. Après, il y a pas mal d'équipes européennes aussi. L'avantage qu'on a nous les Européens, c'est que l'on joue entre nous avec des matches de haut niveau tout le temps, comme par exemple la Nations League. Quand on arrive en Coupe du monde, on est prêt là où le Brésil et l'Argentine n'ont pas ce niveau-là en Amérique du Sud. Le football n'est pas aussi avancé qu'en Europe. C'est pour ça que lors des dernières coupes du monde, c'est toujours les Européens qui gagnent », a confié Kylian Mbappé pour TNT Sport. Une phrase murement réfléchie de la part de celui qui a gagné la dernière Coupe du monde avec les Bleus face à la Croatie, et qui a bien évidemment noté que lors des cinq finales mondiales de ce siècle, ce sont 8 fois sur 10 des équipes européennes qui étaient au rendez-vous.

Messi et Neymar sont à côté de Mbappé

Néanmoins, cette sortie a eu le don de faire réagir en Amérique du Sud, où on n’apprécie pas d’être considéré comme la deuxième division du football mondial. L’idée pour de nombreux observateurs était donc de rappeler que les éliminatoires sud-américains étaient loin d’être une sinécure. « Mbappé est un très jeune homme, et ce qu’il faudrait, c’est lui apprendre un peu l’histoire, étudier un peu le football mondial, et également la géographie. Il n’a aucune idée de ce qu’il se passe ici et à quoi ressemblent les éliminatoires en Amérique du Sud. Aller jouer au plus haut à La Paz, puis descendre et jouer dans le froid de Buenos et disputer un match sous 40 degrés à Baranquilla en Colombie, Mbappé n’en a aucune idée. Il dit n’importe quoi. Depuis 100 ans, les meilleurs joueurs du monde ont toujours été des sud-américains, sauf dans les années 1970 avec Cruyff. Il a à côté de lui Neymar et Messi, qui sont parmi les meilleurs joueurs du monde, il devrait leur demander », a balancé Gérard Pelusso, entraineur confirmé d’Amérique du Sud pendant près de 40 ans, et ancien sélectionneur du Paraguay.

🗣️ « C'est incroyable d'avoir ce sentiment là »



Entre fierté et passion, le Président Nasser Al-Khelaïfi et @KMbappe se confient au micro de https://t.co/VoZ3YaGYQk ! 🎙️#𝐊𝐲𝐥𝐢𝐚𝐧𝐂𝐞𝐬𝐭𝐏𝐚𝐫𝐢𝐬 🔴🔵 pic.twitter.com/27UZbRgqhV — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) May 24, 2022

Un tacle appuyé, qui demande à Mbappé de se rendre compte que jouer en Amérique du Sud n’est pas si facile, et que le continent regorge de bons joueurs. Justement, du côté des joueurs, la déclaration a eu du mal à passer également. Si Neymar ou Messi n’ont pas spécialement réagi, Fabinho, en pleine préparation pour la finale de la Ligue des Champions avec Liverpool, n’a pas vraiment aimé les déclarations de son ancien coéquipier à Monaco. « Ce n'est pas facile. Nous avons voyagé 12 heures pour jouer en Amérique du Sud. Nous devons jouer dans des endroits comme la Bolivie, ce qui n'est pas facile. Je ne sais pas si la France a déjà joué en Bolivie. Il faut y aller et ce n'est pas facile. Il y a des endroits comme l'Uruguay, qui n'est pas facile. Aussi le Chili, qui est toujours difficile. Peut-être que la qualité des équipes en Amérique du Sud, maintenant, n'est pas aussi bonne qu'en Europe. Mais cela ne facilite pas le jeu là-bas, car les équipes se battent toujours jusqu'au bout. C'est très dur... Le Brésil et l'Argentine, s'ils jouaient en Europe, se qualifieraient aussi comme premiers du groupe. Ils vont à la Coupe du monde en favoris », a lancé Fabinho, qui tient à insister sur l’enfer que peut représenter les éliminatoires en Amérique du Sud. Des matchs difficiles dans des conditions compliquées certes, mais qui ne permettent pas forcément d’élever le niveau du continent au point de pousser les équipes vers les sommets mondiaux. C'était bien là l'opinion qu'un Kylian Mbappé qui a froissé tout un continent fort de plus de 400 millions d'habitants.