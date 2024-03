Mbappé sifflé au Vélodrome, il craint la stupidité des Marseillais

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Après sa défaite à Lyon contre l’Allemagne samedi (0-2), l’Equipe de France joue son second match amical du mois de mars à Marseille, ce mardi face au Chili. Au Vélodrome, le capitaine français Kylian Mbappé ne sera pas en terrain conquis.

A trois jours du Classique entre l’Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain, le capitaine tricolore Kylian Mbappé pourrait avoir les oreilles qui sifflent. Et pour cause, il n’est pas rare de voir les joueurs parisiens de l’Equipe de France être sifflés au Vélodrome, Adrien Rabiot ou encore Presnel Kimpembe en ont déjà fait l’expérience. Alors que la star chilienne Alexis Sanchez devrait être ovationnée, Kylian Mbappé s’attend à être chahuté. « Pour être honnête, je comprendrai si je suis sifflé. Il y a un clasico dimanche. Je suis joueur du PSG, donc si je suis sifflé, c’est la vie… Je ne le prendrais pas personnellement » a d’ailleurs reconnu Kylian Mbappé en conférence de presse d’avant-match. Mais pour Johan Micoud, il serait scandaleux de voir le public du Vélodrome siffler la star de l’Equipe de France dans le cadre d’un match des Bleus, à trois mois de l’Euro.

« Ce serait stupide de siffler Mbappé qui représente le maillot de l’Equipe de France. Il y a toujours cette animosité entre l’OM et le PSG et ce match des Bleus n’arrive pas au bon moment, trois jours avant le Classique entre Paris et Marseille, c’est sûr. Mais ça me dérangerait vraiment de voir les joueurs français du PSG être sifflés, tout comme dans le sens inverse, ça me dérangerait de voir les Marseillais de l’Equipe de France être sifflés s’il y avait un match des Bleus au Parc des Princes. Cela ne va pas m’empêcher de dormir, mais c’est dommage » a fait savoir l’ancien joueur de l’Equipe de France et des Girondins de Bordeaux sur l’antenne de l’Equipe du Soir. La réaction du public marseillais dès l’annonce des compositions d’équipe ce mardi avant le match contre le Chili sera d’ailleurs scrutée de près. S’il est sifflé, Kylian Mbappé aura à cœur de renverser le public marseillais en brillant avec pourquoi pas un but ce mardi, lui qui est resté muet contre l’Allemagne.