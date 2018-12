Kylian Mbappé dépasse Zinedine Zidane dans le coeur des Français !

Dans : Equipe de France, PSG.

Comme chaque année, le Journal du Dimanche réalise un sondage sur les personnalités préférées des Français. Et pour la huitième fois depuis que cette étude est réalisée, c'est Jean-Jacques Goldman qui se classe numéro 1, et cela alors que le chanteur a totalement disparu de la scène et n'a plus sorti de disque depuis des années. Ce qui peut évidemment toujours surprendre. Derrière JJG, on trouve Omar Sy, puis Dany Boon.

Mais c'est Kylian Mbappé qui frappe fort puisque l'attaquant de l'équipe de France et du Paris Saint-Germain se classe à la quatrième place, alors qu'il n'avait jamais figuré dans ce classement des 50 personnalités préférées des Français. Kylian Mbappé devance désormais Zinedine Zidane, qui n'était pas classé l'an dernier, et il pointe largement devant un autre champion du monde 2018, à savoir Antoine Griezmann qui est 15e et gagne 23 places par rapport à 2017. N'Golo Kanté entre lui à la 29e position, tandis que Paul Pogba pointe à la 50e position.

Concernant Kylian Mbappé, le JDD explique que l'an dernier il avait déjà été proposé dans la liste des personnalités préférées, mais qu'il n'avait pas réussi à entrer dans le Top 50. Visiblement sa victoire avec les Bleus lors du Mondial a totalement changé la trajectoire du prodige du football français.