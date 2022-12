France : Le maillot trois étoiles pour Noël, ça va être la guerre !

Dans : Equipe de France.

Par Mehdi Lunay

Cette année, les supporters de l'Equipe de France peuvent être satisfaits d'acheter le maillot des Bleus, surtout qu'il est moins cher qu'habituellement. Toutefois, peu de chances d'espérer une tenue à trois étoiles en cas de sacre dimanche contre l'Argentine, comme en 2018.

Comme chaque fois que l'Equipe de France réalise une coupe du monde réussie, son maillot s'arrache assez facilement. Cela pourrait être le cas en 2022 d'autant plus que le prix semble plus abordable qu'à l'accoutumée. En effet, on peut constater que la tunique des Bleus, version deux étoiles, est à -30% dans les différents points de vente. Le maillot officiel n'est plus à 140 euros mais à moins de 98 euros. Pour un maillot « réplique », on passe aussi de 90 à 63 euros. Enfin, un flocage sur un maillot « réplique » ne coûte plus 105 mais 73,50 euros en moyenne. De quoi faire de bonnes affaires, sauf qu'un problème gigantesque pourrait arriver dimanche prochain sur le coup de 18 heures si l'équipe de Didier Deschamps va au boit de son périple au Qatar.

L'hiver fait baisser les prix mais n'augmente pas la production

Dans le contexte actuel d'inflation qui touche l'Hexagone, ce coup de pouce forcément une bonne nouvelle. Mais, cela n'est pas un geste commercial des enseignes de sport ou de l'équipementier Nike, mais c'est juste parce que cette Coupe du monde en hiver a engendré naturellement ce rabais. En effet, le prix est fixé par l'offre et la demande. Il est plus naturel d'acheter un t-shirt l'été que l'hiver comme le confirme Guillaume Payen directeur marketing d'Intersport auprès de BFMTV, lequel ne s'attend pas à des ventes aussi importantes qu'en juin néanmoins.

Coupe du monde: pourquoi les maillots de l'équipe de France de football sont-ils déjà bradés?https://t.co/s3jEp9tE9I pic.twitter.com/lu9hufGMAN — BFMTV (@BFMTV) December 14, 2022

« Ils se vendent mais on ne va pas se mentir, ce n'est pas pareil que sur une Coupe du monde en été. L'été on a plus tendance à acheter des t-shirts et il y a l'effet fan zones dans lesquelles on se réunit avec le maillot bleu sur les épaules », indique t-il pour justifier ce prix soldé. Les supporters de l'Equipe de France intéressés ne s'en plaindront pas, eux qui pourront avoir un maillot des Bleus sous le sapin. Et pourquoi pas celui à trois étoiles en cas de sacre au Qatar ? Là c'est clairement une autre histoire et le Père Noël risque de faire des malheureux.

𝐎𝐍 𝐄𝐒𝐓 𝐄𝐍 𝐅𝐈𝐍𝐀𝐋𝐄 𝐃𝐄 𝐋𝐀 𝐂𝐎𝐔𝐏𝐄 𝐃𝐔 𝐌𝐎𝐍𝐃𝐄 ! 🔥🔥🔥#FiersdetreBleus pic.twitter.com/xEC82Tr88x — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) December 14, 2022

Car plusieurs commerçants spécialisés révèlent que Nike reste aussi flou qu'en 2018, où les maillots deux étoiles avaient mis du temps à arriver en boutiques, provoquant la colère de la Fédération Française de Football, et le bonheur des faussaires. « On fait des demandes à Nike qui ne nous répond pas. Mais il ne faut pas trop se faire d'illusion, si par chance il y en a, ce sera au compte-goutte », prévient un revendeur, conscient que si la France bat l'Argentine dimanche au Qatar, la bataille va faire rage pour ce fameux maillot trois étoiles.