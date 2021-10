Karim Benzema peut voler le Ballon d'Or, Cristiano Ronaldo l'a déjà fait

Dans : Equipe de France.

Buteur contre la Belgique jeudi soir, Karim Benzema a remis ça dimanche contre l’Espagne en finale de la Ligue des Nations avec la France.

Personne ne le découvre, Karim Benzema est dans une forme resplendissante depuis près de deux ans avec le Real Madrid. La nouveauté, c’est que l’ex-attaquant de l’Olympique Lyonnais a réalisé son grand retour avec la France avant l’Euro, et ses performances sont tout aussi bluffantes. Auteur de quatre buts au championnat d'Europe sous le maillot tricolore, « KB9 » s’est de nouveau distingué lors du Final 4 de la Ligue des Nations en inscrivant des buts aussi splendides que décisifs face à des adversaires redoutables, la Belgique et l’Espagne. Des performance XXL loin d’être anodines à quelques semaines du Ballon d’Or.

Aux côtés des extraterrestres Robert Lewandowski et Lionel Messi, Karim Benzema se pose en sérieux favori. Et pour Geoffroy Garétier, consultant sur Canal +, les performances magnifiques du Madrilène en Ligue des Nations avec la France peuvent l’aider à décrocher le titre. « On sait que sur une année civile, les performances dans les dernières semaines avant le vote sont déterminantes. On rappelle que Cristiano Ronaldo avait « volé » à Franck Ribéry le Ballon d’Or sur les barrages de la Coupe du monde en 2013. On peut penser que les performances de Benzema en Ligue des Nations vont le booster pour la victoire au Ballon d’Or. Si on regarde ses concurrents, car c’est ça qu’il faut voir, personne ne se détache vraiment. Messi a gagné la Copa America, oui pourquoi pas… Il y a Jorginho qui s’impose dans un style moins brillant car il a tout gagné. Il y a Robert Lewandowski qui est indispensable au Bayern Munich. Mais il y a un vrai match et pour moi, Benzema se pose en candidat au moins au top 3 » explique le journaliste du Late Football Club.

Son palmarès vierge en 2021 peut-il néanmoins jouer contre lui ? Il est impossible de l’occulter selon Daniel Riolo. Le consultant de RMC adore Karim Benzema. Mais dans l’After Foot, il a fait savoir que selon lui, il était totalement incohérent de penser que l’attaquant du Real Madrid était un sérieux prétendant au Ballon d’Or. « Les Bleus n'ont rien fait à l'Euro et le Real n'a rien fait en C1. Ce n'est pas deux matches dans une compétition en carton qui vont changer les choses. Benzema, c'est un joueur extraordinaire mais c'est absurde de penser à lui pour le Ballon d’or » estime Daniel Riolo, qui ne voit pas comment un joueur au palmarès vierge en 2021 pourrait rivaliser avec Lionel Messi, Robert Lewandowski mais également Jorginho. Le milieu de terrain de Chelsea est parfois oublié, mais il est bon de rappeler qu’il a tout gagné en tant que titulaire indiscutable cette saison, à savoir l’Euro avec la Squadra Azzurra et la Ligue des Champions avec Chelsea.

Karim Benzema a ses chances, Jérôme Rothen y croit

Le seul critère du palmarès ne doit toutefois pas empêcher les votants de plébisciter Karim Benzema selon Jérôme Rothen, qui a défendu les chances de l’ancien Lyonnais dans son émission Rothen s’enflamme sur RMC. « Il peut gagner le Ballon d’or. Certains vont nous parler du palmarès. C’est l’un des critères, mais il y aussi les performances individuelles, la classe du joueur, son charisme et son fair-play. En termes de charisme et de fair-play, il y en a peu comme lui. Au niveau de la classe, il en a beaucoup, c’est le moins qu’on puisse dire. Cette année, je pense que c’est celui qui dégage le plus d’élégance et d’aisance technique, à l’image de ses buts contre l’Espagne et la Belgique en Ligue des nations. Concernant ses performances, il est parmi les n°1 quand on regarde ses stats » estime Jérôme Rothen, confiant quant aux chances de Karim Benzema de soulever le plus beau trophée individuel du football dans les prochaines semaines. Une chose est certaine, l’attaquant du Real Madrid et de la France a toutes ses chances. Comme, par le passé, Franck Ribéry ou encore Antoine Griezmann. Qui ont finalement vécu de grosses désillusions…