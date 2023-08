Kanté et Pogba, Deschamps a un rêve pour la France

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Tauliers historiques de l’Equipe de France, Ngolo Kanté et Paul Pogba étaient forfaits pour la Coupe du monde au Qatar il y a six mois. Malgré tout, Didier Deschamps compte toujours sur eux.

A six mois de l’Euro en Allemagne, Ngolo Kanté et Paul Pogba ont-ils une chance de revenir en Equipe de France ? En interview dans L’Equipe, Didier Deschamps a été interrogé sur la question. A la surprise générale, le sélectionneur des Bleus a clairement indiqué que malgré son transfert en Arabie Saoudite, Ngolo Kanté était toujours sélectionnable. « DD », qui a toujours érigé la Ligue des Champions comme critère décisif pour appeler ses joueurs, ne fait donc pas de l’Arabie Saoudite un championnat mineur et ne s’interdit pas de faire revenir l’ex-milieu défensif de Chelsea en Bleus s’il est enfin épargné par les blessures. La situation de Paul Pogba est différente puisque « La Pioche » est toujours en Europe, à la Juventus Turin.

Mais son physique pose toujours autant de questions alors que les blessures se répètent depuis plus d’un an en ce qui le concerne. Didier Deschamps espère néanmoins que Pogba pourra se retaper et si tel est le cas, alors il ne fait aucun doute que le sélectionneur tricolore le rappellera. « Ce n'est pas incompatible (les Bleus et l’Arabie Saoudite). Par exemple, N'Golo Kanté reste sélectionnable. Il faut qu'il joue régulièrement, ce qui est le cas. Après, il y a une autre réflexion ; on parle de N'Golo Kanté, c'est une référence de par son vécu avec nous. La réflexion, elle est double car, durant son absence, il y a des joueurs plus jeunes (Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga...) qui ont pris le relais et qui l'ont bien pris. Et il y a donc la possibilité de leur laisser du temps pour progresser » a commenté Didier Deschamps avant d’évoquer la situation de Paul Pogba.

Deschamps compte toujours sur Pogba et Kanté

« Oui, potentiellement il est toujours un joueur de l’Equipe de France, mais il sort d'une année tellement compliquée, avec ses blessures, ses problèmes extra-sportifs. Il faut qu'il retrouve tous ses moyens. J'échange avec lui, évidemment, mais dans sa reprise, il y a un temps incompressible : il faut qu'il enchaîne les séances d'entraînement, puis les entrées en jeu, puis les matches, et que son corps résiste. Je veux Paul en équipe de France si c'est Paul. Mais je pense qu'il peut revenir, il en a le mental, les capacités » a ajouté Didier Deschamps, qui espère pouvoir compter sur Paul Pogba et Ngolo Kanté dans les mois à venir. Le sélectionneur des Bleus annoncera jeudi prochain sa liste de joueurs convoqués pour France-Irlande (éliminatoires Euro) et Allemagne-France (amical).