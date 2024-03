Didier Deschamps sous-coté, la France ne le mérite pas

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Malgré un palmarès qui parle pour lui, Didier Deschamps ne fait pas l’unanimité en France. Une anomalie aux yeux de Bertrand Latour, qui a défendu le sélectionneur des Bleus.

Champion du monde en tant que joueur puis en tant que sélectionneur, Didier Deschamps est un homme à part dans le football français et dans l’histoire de l’Equipe de France. Pourtant, l’ancien entraîneur de l’Olympique de Marseille peine à faire l’unanimité. Certaines de ses prises de position font débat, comme l’une des dernières sur les tirs au but. Plus globalement, certains observateurs sont très critiques à l’égard de Didier Deschamps en raison du jeu pratiqué par les Bleus, pas toujours chatoyant et qui devrait être d’une qualité bien supérieure au vu des joueurs à la disposition du sélectionneur national. Toutes ces critiques n’ont aucun sens aux yeux de Bertrand Latour.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Equipe de France de Football (@equipedefrance)

Spécialiste de l’Equipe de France pour la Chaîne L’Equipe, le journaliste a volé au secours de « DD ». « Je ne sais pas si Deschamps est intouchable, je ne pense pas qu’il le soit et je le regrette. On ne mesure pas assez ce que Didier Deschamps a apporté au football français. A mon sens, il pourrait avoir une image encore plus belle que celle qui est la sienne. S’il était Anglais, il serait appelé Sir Didier Deschamps et en France, on conteste souvent ses décisions, on émet beaucoup de critiques sur sa gestion des séances de tirs au but par exemple. Quand il s’agit de haut niveau, j’ai tendance à faire confiance à Didier Deschamps » a d'abord fait savoir le journaliste, avant de poursuivre.

Bertrand Latour rend hommage à Didier Deschamps

« Son palmarès parle pour lui, c’est le dernier humain en vie qui a gagné la Coupe du monde comme joueur et comme entraîneur. Depuis que je suis né, Marseille n’a jamais rien gagné sauf avec Didier Deschamps. Il y a peut-être des hasards dans la vie mais je n’y crois pas beaucoup. Une chose est sûre, c’est qu’avec lui il y a une garantie de résultat. Il lui arrive de perdre, on a perdu deux finales mais pour les perdre, il faut déjà y arriver et avec lui, on en a quasiment la garantie » a lancé Bertrand Latour, qui aimerait que Didier Deschamps bénéficie d’une plus grande reconnaissance en France. Avec l’Euro 2024, le sélectionneur des Bleus a une nouvelle fois l’occasion de marquer l’histoire. Et de mettre fin à tout débat en s’imposant définitivement comme le plus grand sélectionneur de l’histoire de la France.