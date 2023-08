JO 2024 ‍: Thierry Henry ne veut pas participer, il veut gagner

Dans : Equipe de France.

Par Adrien Barbet

Nouvel entraîneur de l'équipe de France espoirs, Thierry Henry a pris la place de Sylvain Ripoll. L'ancien joueur d'Arsenal a immédiatement affiché ses ambitions, notamment pour les Jeux Olympiques de Paris en 2024.

Ce mardi 29 août, en compagnie du président de la Fédération Française de Football Philippe Diallo, Thierry Henry a été officiellement présenté comme le nouveau sélectionneur de l'équipe de France Espoirs. Un poste que ce dernier a jugé impossible à refuser. À l'occasion de sa première conférence de presse, l'ancien attaquant du FC Barcelone a été questionné sur divers sujets, et spécialement les Jeux Olympiques. En effet, en qualité de sélectionneur des joueurs français de moins de 21 ans, Thierry Henry aura également le rôle de diriger les Bleus lors du tournoi de football lors des JO organisés l'été prochain dans notre pays. Le natif des Ulis n'a pas caché ses ambitions au moment d'évoquer l'objectif pour cette compétition majeure et les chances françaises de ramener une médaille.

Henry ne se cache pas et vise l'or pour les JO

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Equipe de France de Football (@equipedefrance)

« On est tous là pour que l'équipe de France A soit une des meilleures équipes au monde. Les U21, c'est aussi l'équipe de France, tu joues pour gagner les tournois. Si le président n'avait pas dit ce qu'il a dit sur le fait que nous viserons le podium aux JO, moi, j'aurai été plus haut (sourire) Quand tu rentres dans une compétition, c'est pour la gagner. Ce n'est pas facile mais l'état d'esprit, c'est ça, il faut gagner » a déclaré l'ancien entraîneur de Monaco et de Montréal, qui ne vise que le titre suprême, devant les journalistes. L'équipe de France n'a remporté que deux médailles dans l'épreuve de football. L'argent en 1900 et l'or en 1984. Depuis, c'est le néant, et on se souvient même du terrible fiasco en 2021 lors des Jeux Olympique de Tokyo, l'équipe tricolore renforcée par Gignac, Thauvin et Teji Savanier ayant été sortie au premier tour. Mais Thierry Henry, autant ambitieux que lorsqu'il était joueur, mais désormais avec le costume d'entraîneur, peut compter sur une jeune génération ultra-motivée, et l'apport de joueurs expérimentés tels que Kylian Mbappé qui rêve d'ajouter l'or olympique à son palmarès.