JO 2024 ‍: Début de préparation réussi pour la France

Par Alexis Rose

Match de préparation pour les JO 2024 :

Stade Jean-Dauger (Bayonne).

France olympique - Paraguay U23 : 4-1.

Buts : Mateta (45e, 51e sur penalty), Cherki (72e) et Kalimuendo (86e) pour la France ; Salcedo (3e) pour le Paraguay.

Suite à un début de match catastrophique et l’ouverture du score du Paraguay sur une grossière erreur de Lukeba (3e), la formation de Thierry Henry a renversé la partie grâce à un doublé de Mateta (45e après un bon travail d’Olise, et 51e sur penalty). Puis en fin de match, Cherki a permis à son pays de se libérer suite à une bonne passe de Désiré Doué (72e), avant que Kalimuendo ne termine le travail au terme d'une magnifique action collective (86e). Une victoire 4-1 des Bleuets plus que rassurante pour débuter cette préparation pour les Jeux Olympiques de Paris.



𝗠𝗔𝗚𝗡𝗜𝗙𝗜𝗤𝗨𝗘 𝗔𝗖𝗧𝗜𝗢𝗡 𝗖𝗢𝗟𝗟𝗘𝗖𝗧𝗜𝗩𝗘

conclue par Arnaud Kalimuendo pour le 4e but 😍



🇫🇷4-1🇵🇾 | #FRAPAR pic.twitter.com/OJWcWMcuO8 — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) July 4, 2024

D’ici à son entrée en lice aux JO 2024 face aux USA au Stade Vélodrome de Marseille le 24 juillet prochain, la France disputera encore deux matchs de préparation contre la République Dominicaine le 11 et le Japon le 17.