Edf : Le beau geste de Didier Deschamps avec un jeune footballeur

Dans le football, il y a parfois de belles histoires. C'est le cas de ce jeune footballeur, victime d’un malaise cardiaque lors d’un match qui a reçu l'inattendue visite de Didier Deschamps sur son lit d'hôpital.

Alors qu'il vient tout juste de prolonger son contrat à la tête de l'équipe de France jusqu'en 2026, Didier Deschamps a profité de son temps libre après la Coupe du monde pour rendre visite aux malades de l’hôpital Necker, à Paris. Un établissement qu'il visite très souvent, dans le cadre d'une association dont il est le parrain depuis 5 ans, les Pièces Jaunes. Lors de sa visite, Didier Deschamps a fait la rencontre de Jean-Pierre. Un jeune footballeur du CS Brétigny, victime d'une crise cardiaque lors d'un match amical le 8 janvier dernier qui opposait son équipe U16 contre celle de Yerres-Crosne. Durant ce match, Jean-Pierre s'est écroulé au sol et a dû attendre l'intervention d'un jeune pompier, spectateur durant cette rencontre, pour être sauvé. Une histoire qui a touché Didier Deschamps.

Des nouvelles de JP



Notre soldat s'est fait opérer du coeur hier, où il a eu la bonne surprise de voir un certain... Didier Deschamps comme visiteur peu après l'opération.



On donne toute la force possible à notre jeune soldat pour son rétablissement 💪💪💪 pic.twitter.com/IYQZHQQsdE