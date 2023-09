Griezmann légende de la France, il est à la table de Zidane

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Homme de base de Didier Deschamps depuis dix ans, Antoine Griezmann totalise plus de 120 sélections avec l’Equipe de France. Et selon Daniel Riolo, le joueur de l’Atlético de Madrid est dans le top 3 des légendes des Bleus.

Avec un titre de champion du monde en 2018 et deux finales perdues (Coupe du monde 2022, Euro 2016), Antoine Griezmann est en train de marquer l’histoire de l’Equipe de France. Avec plus de 120 sélections au compteur, le milieu offensif de l’Atlético de Madrid est entré dans la légende des Bleus. Mais où se situe-t-il par rapport à des joueurs historiques de la sélection tricolore comme Thierry Henry, Zinedine Zidane ou encore Michel Platini ? Sur l’antenne de RMC, Daniel Riolo a lancé ce débat après la victoire des Bleus contre l’Irlande jeudi soir au Parc des Princes.

Et le journaliste de la radio a surpris tout le monde en hissant Antoine Griezmann dans le top 3 des légendes de l’Equipe de France aux côtés de Platini et de Zidane. Daniel Riolo assume sans détour que pour lui, « Grizou » est devant Thierry Henry dans ce classement de prestige et n’est pas loin de faire jeu égal avec Zidane. « Dieu sait que j’adore Thierry Henry. Mais sur l’aspect de la longévité… En 1998, Henry est un enfant, il n’a pas de rôle dans cette équipe. Sa carrière commence donc à l’Euro 2000 et s’arrête en 2006 : à l’Euro 2008 il est mauvais, il passe à côté de la compétition, et 2010 il part par la toute petite porte » détaille Daniel Riolo avant de poursuivre.

Daniel Riolo place Griezmann à hauteur de Zidane

« Griezmann, c’est 10 ans. Meilleur joueur d’un Euro, champion du monde, acteur majeur. Une autre Coupe du monde (2022) où il est acteur majeur de l’équipe, à part la finale où il n’est pas bon, mais tout le reste du tournoi, il est parfait. Lui, il est quasiment bon tout le temps. C’est très rare les matchs où Griezmann n’est pas bon. L’équipe de France est au sommet avec lui. Dans le top 3, pour moi, il a déjà déplacé Henry puisqu’il l’a sorti. Et si on enlève une symbolique esthétique, il y a match avec Zidane, mais la symbolique esthétique dans le football est très importante » estime Daniel Riolo, pour qui Antoine Griezmann reste encore sous-coté en France. Mais pour le journaliste, le temps fera son œuvre et c’est sans doute lorsqu’il raccrochera les crampons que Griezmann sera estimé à sa juste valeur dans le classement des légendes de l’Equipe de France.