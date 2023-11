Grande première pour Zaïre-Emery avec la France, Deschamps a craqué

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

Didier Deschamps a dévoilé la liste des joueurs appelés en équipe de France pour affronter Gibraltar et la Grèce. Le match contre le territoire britannique aura lieu le samedi 18 novembre à Nice, tandis que le déplacement en Grèce se disputera le mardi 21 novembre.

Pour ces deux rencontres, la décision de Didier Deschamps était très attendue en ce qui concerne un joueur en particulier. Il s’agit de Warren Zaïre-Emery qui a donc pour la première fois été appelé en équipe de France à seulement 17 ans. Ses performances avec le PSG, en Ligue 1 comme en Ligue des Champions, ont bluffé tout le monde, y compris le sélectionneur qui était allé l’observer contre le Milan AC lors du match aller, où il avait fait deux passes décisives.

« Il est là avec nous car il a toutes les qualités pour être au très haut niveau. Il y a de la concurrence sur son poste, mais ce qu’il est capable de réaliser avec son club à son jeune âge, démontre un potentiel énorme et une maturité bien affirmée en ayant seulement 17 ans. Tout va très vite pour lui, c’est une étape importante pour lui dans sa carrière et il a cette capacité pour pouvoir assumer toutes ces responsabilités », a livré Didier Deschamps, qui savait qu’il allait inévitablement être beaucoup questionné sur cette décision de prendre un joueur qui venait de découvrir les Espoirs à la dernière rentrée, et en avait tout de suite pris le brassard de capitaine.

En ce qui concerne le reste de la liste, la défense a été chamboulée et fera encore une fois place aux jeunes.

La sélection

Gardiens : Maignan, Samba, Areola

Défenseurs : Clauss, L. Hernandez, T. Hernandez, Konaté, Koundé, Todibo, Saliba, Upamecano

Milieux : Camavinga, Fofana, Kamara, Rabiot, Zaïre-Emery

Attaquants : Mbappé, Coman, Dembélé, Giroud, Griezmann, Kolo-Muani, Thuram