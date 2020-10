EdF : Racisme dans le foot, c'est pire ailleurs pour Le Graët

Dans : Equipe de France.

Il y a quelques semaines, Noël Le Graët avait tenu des propos polémiques en indiquant que le racisme n’existait « pas ou peu » dans le football.

SOS Racisme avait été indigné par les déclarations du président de la Fédération Française de Football, dont les propos avaient suscité de vives réactions. Dans une interview accordée à L’Equipe ce vendredi, le patron du football français est revenu sur ses propos… et a maintenu son idée de base, selon laquelle le racisme est très peu présent dans le foot en France. Voilà qui devrait plaire à Patrice Evra ou encore à Patrick Vieira, lesquels s’étaient également indignés devant la position défendue par Noël Le Graët.

« C'était peut-être mal exprimé, c'est possible. Mais je persiste à dire qu'il y a moins de racisme dans le football qu'ailleurs. Quand je vois tout ce qui est fait dans les clubs, à tous les échelons. Est-ce qu'il y a du racisme en France et aussi, parfois dans les tribunes ? Oui. Mais je maintiens que dans les sports en général, et surtout dans le football, ce n'est pas là où il y a le plus de racisme » a lancé Noël Le Graët, intimement persuadé que le football n’est pas le secteur de la société dans lequel le racisme s’exprime le plus. Et de conclure : « Loin de là. Quand on regarde nos équipes... Les A, les jeunes, les petits... Allez faire faire un tour dans nos centres de formation ». Une vision des choses que le président de la FFF assume en tout cas parfaitement, malgré la polémique récente à ce sujet.