France-Portugal ‍: Deschamps vire Dembélé et met Kolo-Muani

Par Guillaume Conte

Pas du genre à changer ses batteries pendant les grandes compétitions, Didier Deschamps n’a visiblement pas été satisfait de la prestation contre la Belgique en 1/8e de finale et a décidé de faire évoluer les choses en attaque. Ainsi, Ousmane Dembélé ne sera pas titulaire contre le Portugal ce vendredi soir, et sera remplacé sur le côté droit par Kolo-Muani. Marcus Thuram garde sa place en pointe et Kylian Mbappé complète la ligne offensive, avec Antoine Griezmann en soutien. Pas de changement sur le plan défensif, même si la descente de Griezmann au coeur du jeu ne permet pas à Camavinga de profiter de l’absence de Rabiot, suspendu, au milieu de terrain.

La composition des Bleus contre le Portugal : Maignan – Koundé, Upamecano, Saliba, Hernandez – Griezmann, Tchouaméni, Kanté – Kolo Muani (a droite), Thuram, Mbappé