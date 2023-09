France-Irlande ‍: Sur quelle chaine voir le match des Bleus ‍?

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

Très bien partie pour se qualifier rapidement à l’Euro 2024, l’équipe de France doit finir le travail.

En cas de succès contre l’Irlande et de résultats arrangeants dans son groupe, le billet pourrait être rapidement validé, ce qui permettra à Didier Deschamps de préparer sereinement l’Euro. Mais pour cela, il va falloir se défaire d’Irlandais accrocheurs et qui auraient pu au moins décrocher le match nul à l’aller à Dublin. Alors, dans un Parc des Princes qui n’est pour le moment toujours pas plein, l’équipe de France devra se montrer performante et Didier Deschamps a prévu d’aligner sa meilleure équipe.

1𝑒𝑟 𝑚𝑎𝑡𝑐ℎ 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑎𝑖𝑠𝑜𝑛 𝑒𝑡 𝑙𝑒 900𝑒 𝑑𝑒 𝑙'𝐻𝑖𝑠𝑡𝑜𝑖𝑟𝑒 𝑑𝑒𝑠 𝐵𝑙𝑒𝑢𝑠 🙌



⚽️ Qualifications Euro 2024

🆚 République d'Irlande 🇮🇪

🏟 Parc des Princes

📺 20h45 sur TF1#FRAIRL | #FiersdetreBleus pic.twitter.com/bD3UPhWnVk — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) September 7, 2023

Un rendez-vous à suivre ce jeudi 7 septembre, pour un match qui se déroulera donc à Paris, et débutera à 20h45. Le match sera diffusé en direct sur TF1 avec aux commentaires le duo habituel composé de Grégoire Margotton et Bixente Lizarazu, avec Saber Desfarges au bord du terrain. Une équipe au complète sur la première chaine donc pour cette rentrée du football tricolore à la télévision en ce mois de septembre.