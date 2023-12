France-Argentine ‍: Hugo Lloris ne lui a jamais pardonné

Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

Il y a un an jour pour jour, la France s'inclinait en finale du Mondial face à l'Argentine. Un match marqué par quelques accrochages très virils et à la limite du supportable, notamment pour Hugo Lloris.

C’est un match que personne n’oubliera, même s’il s’est hélas mal terminé pour l’équipe de France. Le dimanche 18 décembre 2022, après une rencontre étouffante, l’Argentine remportait le Mondial organisé au Qatar. Un match marqué par l’attitude de plusieurs coéquipiers de Lionel Messi qui ont profité des largesses de Szymon Marciniak, l’arbitre polonais de cette finale. Sans même parler du comportement minable d’Emiliano Martinez, qui s’est fait remarquer pendant et après la rencontre, une autre star argentine s’est mise tristement en valeur, c’est Cristian Romero. Dès les premières minutes de la rencontre, le défenseur central est venu mettre un sale coup à Hugo Lloris lors d’une sortie aérienne. Pourtant, les deux joueurs se connaissaient bien puisque Romero et Lloris évoluent à Tottenham, mais cela n’a pas empêché l’Argentin de fracasser le gardien de but des Bleus, resté étendu pendant plus d’une minute au sol après cette petite agression.

Romero a reçu un accueil polaire à Tottenham

Third time unlucky... Romero is off! 🟥 pic.twitter.com/JSXdnszsNK — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) November 6, 2023

Et un an plus tard, L’Equipe explique que l’attitude du défenseur des champions du monde 2022 a choqué au plus haut point Hugo Lloris, lequel n’a pas pardonné du tout à son coéquipier chez les Spurs. « Les retrouvailles à Londres, en janvier dernier, furent glaciales. L’Argentin a dû revenir trois fois à la charge dans le vestiaire avant qu’Hugo Lloris ne daigne le reconsidérer », révèle Damien Degorre. Depuis, le portier tricolore a pris sa retraite internationale et il a été mis au placard par Tottenham pour sa dernière année de contrat avec le club londonien. De son côté, Cristiano Romero est un titulaire indiscutable d'Ange Postecoglou, même s'il vient de rater trois matchs après avoir été suspendu suite à un tacle de boucher sur Enzo Fernandez contre Chelsea au début du mois de novembre. De quoi confirmer la salle réputation du défenseur argentin engendrée par son agression contre Hugo Lloris et d'autres faits d'arme du même genre.