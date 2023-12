CdM 2022 ‍: L'arbitre de France-Argentine encore accusé

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

Il y a un an, la France perdait la finale de la Coupe du monde. L'Equipe a décidé de remuer le couteau dans la plaie en s'attardant sur l'arbitrage de cette rencontre et notamment une phase bien précise.

Il y a un an jour pour jour, le 18 décembre 2022, la France s’inclinait en finale de la Coupe du monde aux tirs au but face à l’Argentine. Faire une finale de Mondial est déjà un énorme exploit en lui-même, mais échouer si près du but alors que les vents contraires rendaient cette performance difficile en raison des forfaits de Benzema, Maignan, Nkunku, Kimpembe Kanté ou Pogba, cela a été clairement mal vécu en France. D’autant que le comportement des Argentins, qui ont su profiter de la passivité de l’arbitrage pour se permettre de l’agressivité débordante ou des provocations, a beaucoup de mal à passer.

L'Argentine aidée par M. Marciniak ?

Dans L’Equipe, on a décidé de longuement revenir sur cette finale perdue, et notamment le déroulement de l’avant-match, de la rencontre, et de l’après-match. Il y a un épisode qui ne passe clairement pas aux yeux de Didier Deschamps et de l’ensemble des sympathisants tricolores, c’est une action en toute fin du temps réglementaire, avant la prolongation. Sur un corner dans les arrêts de jeu, c’est toute l’équipe de France qui part sur un contre ravageur porté par Coman, avec Mbappé, Kolo Muani, et Koundé pour accompagner un 4 contre 3 pour la France. Acuna tente alors de faire faute sur Coman, mais ne parvient qu’à le freiner, et le joueur du Bayern Munich fonce dans le camp adverse.

Il n’aura finalement arrêté que par une seule personne, Simon Marciniak, qui contre toutes les règles du football, n’a pas laissé l’avantage et s’est précipité pour casser l’action et siffler un coup-franc, demandant même de ne pas aller trop vite pour pouvoir donner un avertissement à Acuna. Une action qu’absolument personne n’a compris dans l’hexagone, privant la France d’un contre express avec des fusées comme Coman, Kolo Muani et Mbappé, face à une défense argentine à l’abandon. Comme L’Explique le souligne, le défenseur argentin n’aura jamais été aussi content de prendre un carton jaune pour empêcher cette action très dangereuse, et M. Marciniak aura offert une prolongation à l’Argentine sur cette décision qui a fait rager le banc français. Et pas que le banc de touche tant ce coup d’arrêt n’a jamais vraiment été compris.