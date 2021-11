France : Dubois préféré à Clauss, le scandale a assez duré

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Une fois de plus, Léo Dubois et Benjamin Pavard ont été appelés par Didier Deschamps en Equipe de France… au contraire de Jonathan Clauss.

C’est pourtant le latéral droit du Racing Club de Lens qui semble le plus performant en club depuis le début de la saison. Mais pour l’heure, Jonathan Clauss n’a toujours pas eu sa chance avec l’Equipe de France de Didier Deschamps. Ce ne sera toujours pas le cas pour les matchs contre le Kazakhstan et la Finlande au plus grand regret d’Hervé Penot. Sur l’antenne de La Chaîne L’Equipe, le journaliste a lancé un message à Didier Deschamps en réclamant la sélection de Jonathan Clauss. Selon lui, le défenseur du RC Lens n’a rien à envier à Léo Dubois, systématiquement appelé par Didier Deschamps depuis plusieurs mois en dépit de son niveau très moyen affiché à l’OL, et encore dimanche à l’occasion du match des Lyonnais à Rennes en championnat (4-1).

« Le problème de Clauss c’est son parcours, vu qu’il vent de nulle part, on a l’impression qu’il n’a pas le niveau pour être en Equipe de France. Mais aujourd’hui, ses performances sont aussi bonnes que les performances de Dubois et de Pavard. Alors bien sûr, on va me dire que Pavard joue au Bayern Munich et que Clauss joue à Lens mais à un moment, il faut bien que ces joueurs-là qui ont des parcours aient la chance de montrer ce qu’ils peuvent faire en Bleus. Il est parti de nulle part mais peut être qu’il peut arriver encore plus haut ce qu’il ait actuellement. De plus, on nous explique que maintenant la France joue à trois derrière donc Clauss peut réussir à faire avec les Bleus ce qu’il fait de manière magnifique avec Lens. Je pense qu’à un moment, il ne faut pas avoir peur de lancer des joueurs comme ça » a lancé Hervé Penot, qui attend impatiemment la première sélection de Jonathan Clauss. En espérant pour le Lensois que celle-ci arrive un jour…