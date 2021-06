France-Allemagne : Pierre Ménès balance ses notes

Dans : Equipe de France.

Après la victoire de l'équipe de France face à l'Allemagne, pour son entrée en lice dans l'Euro 2021, Pierre Ménès a donné ses notes aux joueurs de Didier Deschamps, et a également fustigé l'arbitrage.

Même s’il n’est plus sur Canal+, où son retour est d’autant plus incertain que la chaîne a décidé de ne plus diffuser la Ligue 1 à partir de la saison prochaine, Pierre Ménès est évidemment toujours très attentif au sport dont il est le consultant vedette, le football. Via Twitter, où il compte toujours 2,5 millions d’abonnés malgré les polémiques qui ont abouti à sa mise en retrait du Canal Football Club, le consultant délivre quelques commentaires, et cela est le cas après le succès de la France face à l’Allemagne pour le premier match de Kylian Mbappé et ses coéquipiers dans l’Euro 2021. Pour Pierre Ménès, qui distribue ses notes aux 11 titulaires, deux joueurs tricolores méritent d’être mis en exergue, à l’inverse de l’arbitre qui est, lui, passé à côté de son match.

Et le sniper du football de délivrer son jugement. « Malgré un arbitrage qu’on qualifiera poliment de douteux excellent prestation et résultat des Bleus. Bravo (...) Mes doutes sur l’arbitre ? Rouge sur Pavard peno sur Mbappe (...) Mes notes Lloris 6 Pavard 6 Varane 8 Kimpembe 7 Hernandez 7 Pogba 8 Kanté 6 Rabiot 7 Griezmann 6 Benzema 5 Mbappe 6 », indique Pierre Ménès, qui comme tout le monde met en avant la performance XXL du duo Varane-Pogba. Bien évidemment, compte tenu de la personnalité clivante de Pierre Ménès, certains commentaires à ses messages sont plutôt violents, mais c’est une autre histoire.