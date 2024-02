60.160 spectateurs, record battu pour un match féminin en Premier League ‍!

Dans : Premier League.

Par Claude Dautel

Le football féminin a pris une ampleur énorme en Angleterre. Pour preuve, ce samedi l'affiche entre Arsenal et Manchester United a fait le plein à l'Emirates Stadium.

Depuis quelques années, le championnat féminin de Premier League attire de plus en plus de public. Et le succès de l'équipe d'Angleterre lors du dernier Euro (2022) et sa place de finaliste au Mondial 2023 ont encore fait augmenter la passion autour des footballeuses. Ce samedi, l'équipe féminine d'Arsenal recevait son homologue de Manchester United, et l'engouement provoqué par cette affiche a été colossal. En effet, ce sont 60.160 spectateurs qui ont rempli l'Emirates Stadium et qui ont assisté à la victoire 3-1 des joueuses d'Arsenal.

C'est la plus grande affluence de l'histoire pour une rencontre de Women Soccer League. On est encore loin des 91.648 personnes qui avaient assisté le 23 avril 2022 au match entre l'équipe du FC Barcelone et de Wolfsburg en Ligue des champions, record absolu pour une rencontre féminine. En France, à l'exception de l'Olympique Lyonnais et du PSG, les stades ont encore malheureusement bien du mal à se remplir.