Envoyé au casse-pipe avec la France, il ne digère pas

Par Corentin Facy

En 2021, l’Equipe de France a présenté une équipe très amoindrie aux Jeux Olympiques sous la direction de Sylvain Ripoll.

Pour les Jeux Olympiques, les clubs n’avaient pas l’obligation de libérer leurs joueurs et le casse-tête a été immense pour le sélectionneur de l’époque, Sylvain Ripoll. A quelques jours du départ pour Tokyo, l’ex-entraîneur de l’Equipe de France Espoirs ne savait toujours pas avec quels joueurs il allait disputer cette compétition. C’est avec une équipe très diminuée malgré la présence de joueurs tels que Gignac, Kolo Muani et Thauvin que Sylvain Ripoll s’est présenté aux Jeux Olympiques. Mais il n’y a pas eu de miracle avec une élimination logique dès la phase de groupes.

Cette compétition laissera une énorme cicatrice à l’ex-sélectionneur des Espoirs, remplacé il y a deux mois par Thierry Henry à la tête des Bleuets et qui a raconté dans les colonnes du journal Ouest-France les coulisses de ce fiasco qui aurait pu aboutir sur le forfait des Bleuets pour les Jeux Olympiques 2021. « Quand j’entends parfois qu’on met ces JO 2021 en première ligne de mon bilan à la tête des Espoirs… Au mieux c’est de la mauvaise foi, au pire de la malhonnêteté intellectuelle. Il faut voir les conditions dans lesquelles cela s’est passé. Je n’ai rien pu maîtriser, parce que les clubs n’ont pas voulu libérer leurs joueurs. À la veille de l’annonce de la liste officielle, on n’avait que onze joueurs et on avait dû demander plusieurs dérogations pour allonger le délai de sélection. Sinon, on était forfait. On a ensuite dû annuler la moitié de la préparation : les stages en Espagne, etc., parce qu’on n’avait personne » regrette Sylvain Ripoll avant d’attaquer frontalement les clubs de Ligue 1.

Sylvain Ripoll enrage contre les clubs de Ligue 1

« La Ligue 1 a refusé, puis la Ligue 2. En L2, on en a sollicité 12 et on a eu 9 refus. Puis on a fini par avoir 16 noms +2, alors qu’il en fallait 18+4. Sur place, les joueurs sélectionnés ont été irréprochables, rien à redire sur leur mentalité, ce n’est pas le problème. Mais on est parti avec cinq éléments de moins de19 ans, des garçons remplaçants en L1 ou des joueurs de L2. Alors oui, il y avait Gignac, Savanier, Thauvin, mais après, tu joues le Mexique ou le Japon, qui arrivent avec des armées d’internationaux. On a eu le sentiment profond d’aller au casse-pipe » peste Sylvain Ripoll, pour qui ces JO 2021 resteront gravés pour de mauvaises raisons. Les JO 2024 ayant lieu à Paris, on imagine que Thierry Henry ne rencontrera pas les mêmes difficultés que son prédécesseur pour établir sa liste dans un an.