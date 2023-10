Emiliano Martinez hué à Paris, c'est ça la France ‍!

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

Lors de la cérémonie du Ballon d'Or, la défaite de la France en finale de la Coupe du monde face à l'Argentine a été ravivée une dernière fois avec la victoire de Dibu Martinez au titre de meilleur gardien. Sifflets assumés et petites phrases sont au programme.

Elu meilleur gardien du monde lors de la cérémonie du Ballon d’Or, Emiliano Martinez n’a pas reçu un accueil à la hauteur de la récompense en France. Ce trophée est surtout lié à sa performance lors de la Coupe du monde, et à la victoire finale de son équipe avec notamment ses arrêts lors des dernières minutes du match, mais aussi pendant la séance de tirs au but. A cette occasion, son comportement a été plus que limite sans que cela ne fasse sourciller l’arbitre, et son attitude lors des célébrations, très chambreuse, voire humiliante contre Kylian Mbappé, n’a pas aidé sa cote de popularité en France.

Martinez comprend les sifflets en France

Résultat, que ce soit au moment de passer le tapis rouge d’entrée du Théâtre du Châtelet, où il a oscillé entre ignorance et sifflets, ou bien lors de sa montée sur la scène pour recevoir sa récompense, Emiliano Martinez s’est fait siffler. Didier Drogba a pris la parole pour demander du respect aux joueurs, mais cela n’a pas gâché le plaisir de l’Argentin. « C’est une surprise. Je remercie l’Argentine et Aston Villa. J’en rêvais depuis que je suis tout petit avec mon père et mes frères. Cela fait tard dans ma carrière (il a 31 ans), mais nous avons fait un grand match contre les champions du monde en titre. C’est vraiment une fierté, en voyant les phénomènes nommés avec moi », a livré le gardien d’Aston Villa, qui ne s’est pas offusqué d’être sifflé à son arrivée à Paris.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Emi Martinez (@emi_martinez26)

« C’est normal, sachant qu’on a gagné contre la France et que cet évènement se déroule en France. C’est quelque chose de normal en tant que professionnel de vivre cela. Il peut y avoir de la rancoeur. Moi, je ne suis pas rancunier », a glissé Emiliano Martinez, qui n’a bien évidemment pas été épargné sur les réseaux sociaux, où les passionnés français de football assumaient totalement le fait de siffler le gardien argentin. « Il pensait que la France allait l’applaudir ? », « La France n’a pas oublié les gestes déplacés de Martinez avec la poupée Mbappé. Si on veut te huer, on va le huer », « la France qui siffle Martinez, c’est la vraie France », ont notamment lancé quelques suiveurs de la cérémonie, pour qui la rancune est en effet toujours présente même un an après les faits. Néanmoins, le titre mondial est désormais dans la poche de l’Argentine, et le trophée de meilleur gardien revient à Emiliano Martinez, même si sportivement, il est très difficile de reconnaitre que le portier d'Aston Villa est plus fort que Thibaut Courtois, Ederson ou Mike Maignan. De son côté, la presse sud-américaine n'a pas vraiment insisté sur cet incident, se concentrant grandement sur le 8e Ballon d'Or remporté par Lionel Messi.