EdF ‍: Wendie Renard blessée, la France tremble

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Les mauvaises nouvelles s’accumulent pour l’Equipe de France féminine, accrochée par la Jamaïque pour son entrée en lice dans la Coupe du monde et qui tremble pour sa capitaine Wendie Renard.

Décimée par les blessures d’Amandine Henry ou encore de Marie-Antoinette Katoto et de Delphine Cascarino, l’Equipe de France tremble maintenant pour sa capitaine Wendie Renard. Et pour cause, à en croire les informations de l’AFP, la joueuse de l’Olympique Lyonnais a effectué des examens médicaux de contrôle ce lundi à Sidney en Australie après avoir ressenti une vive douleur à un mollet. Une source proche du groupe d’Hervé Renard indique que la joueuse de l’OL et de l’Equipe de France s’est faite mal au mollet après la séance d’entraînement effectuée lundi. Elle a disputé quelques minutes de la séance d’entraînement en extérieur avant de vite rentrer en salle. Nul doute qu’un forfait de Wendie Renard pour la suite de la compétition serait un coup dur de plus pour la sélection tricolore, déjà diminuée et dont le niveau de jeu face à la Jamaïque n’a rassuré personne avec un triste 0-0 à la