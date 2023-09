EdF ‍: Zaïre-Emery on ne lui parle pas d'âge, Henry est bluffé

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

A seulement 17 ans, Warren Zaïre-Emery (PSG) était titulaire… et capitaine, pour la première de Thierry Henry sur le banc de l’Equipe de France Espoirs lors de la victoire 4-1 en match amical à Nancy.

Surclassé en Equipe de France Espoirs à seulement 17 ans, Warren Zaïre-Emery a surfé sur son excellent début de saison sous les couleurs du Paris Saint-Germain pour décrocher une place de titulaire, pour la première de Thierry Henry avec les Bleuets. Le milieu relayeur du PSG était même capitaine à la surprise générale alors que Maxence Caqueret avait ce rôle auprès de Sylvain Ripoll lors de l’Euro Espoirs cet été. Une véritable surprise de la part du nouveau sélectionneur des Espoirs, lequel a voulu donner cette responsabilité à Warren Zaïre-Emery en dépit de la différence d’âge qu’il peut observer avec les autres joueurs.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Warren Zaire-Emery (@wzairemery6)

Et visiblement, le milieu de terrain parisien a parfaitement répondu aux exigences de l’ancien consultant de Prime Video, lequel a fait part de sa satisfaction après la grande première du capitaine WZE. « Pourquoi je l'ai choisi ? Pour voir s'il était prêt. Il y a pas mal de choses que je voulais voir et je voulais voir si Warren était prêt pour être un capitaine. Il m'a donné beaucoup de réponses positives, que ce soit dans le vestiaire ou sur le terrain. On peut se dire que c'est un peu tôt... Mais on peut se dire aussi que c'est un peu tôt qu'il soit titulaire en Espoirs, et on peut aussi se dire que c'est un peu tôt qu'il soit titulaire au PSG » juge Thierry Henry avant de conclure.

Henry n'a pas de problème avec l'âge de Zaïre-Emery

« Moi je n'avais aucun problème avec ça, et les membres du staff n'avaient aucun problème avec ça non plus. Je savais très bien ce qu'il avait dans la tête et ce qu'il savait faire avec ses pieds, mais je voulais savoir ce qu'il avait dans le ventre. Il a bien répondu » s’est réjoui Thierry Henry. Comme le veut la célèbre formule prononcée il y a quelques années par un certain Kylian Mbappé, on ne parle pas d’âge à Warren Zaïre-Emery, lequel est clairement en avance sur tous les temps de passage en s’imposant déjà comme le capitaine des Espoirs à seulement 17 ans. Un avenir radieux se présente à Zaïre-Emery, lequel pourrait même taper plus vite qu’on ne le pense à la porte de l’Equipe de France de Didier Deschamps s’il continue à ce rythme.