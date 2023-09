Espoirs ‍: La France colle un 4-1, Thierry Henry en veut encore plus

Dans : Equipe de France.

Par Alexis Rose

Thierry Henry, entraîneur de l’équipe de France Espoirs, après la victoire contre le Danemark (4-1) : « Je suis content. On n’a pas eu assez de temps pour travailler et mettre en place tout ce qu’on veut. On avait quelques repères, on avait un plan et on a essayé de l’exécuter. Mais c’est plus difficile sur la fin avec tous les changements. On a un peu destructuré l’équipe. Mais il y a eu pas mal d'actions, de jeu entre les lignes, des possibilités sur les côtés... Il y a encore pas mal de choses à peaufiner, c'est normal. On essaie de mettre des choses en place. Le but qui m’a fait le plus plaisir, c’est celui où on récupère la balle avec un pressing vers la surface. C’est important. On a été pas mal dans la domination. De temps en temps, on a été pris sur quelques contres. Mais globalement, je suis content, vraiment. Des joueurs ont peu joué en club, on a essayé de leur donner du temps de jeu. Tout le monde a montré des choses. C'est bien pour préparer le match contre la Slovénie. Le staff est là pour parler, pour me dire ce qu’il faut faire de temps en temps aussi », a-t-il lancé sur La Chaîne L'Equipe.