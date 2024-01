EdF ‍: Une Dream Team aux JO, Thierry Henry va galérer

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

L’été prochain, Thierry Henry guidera l’Equipe de France aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Un défi excitant mais très complexe pour le sélectionneur des Bleuets.

En acceptant le poste de sélectionneur de l’Equipe de France Espoirs il y a quelques mois, Thierry Henry avait bien sûr les Jeux Olympiques de Paris 2024 en tête. L'opportunité de briller est trop belle pour l’ancien entraîneur de l’AS Monaco, qui a l’occasion de marquer l’histoire du sport français en cas de médaille d’or aux Jeux Olympiques à la maison. Jusqu’à présent, Thierry Henry a sélectionné 36 joueurs nés en 2002 ou après. A partir du mois de janvier, l’ancien consultant d’Amazon a la possibilité de piocher chez les joueurs nés à partir de 2001, ceux qui seront éligibles aux Jeux Olympiques. L’occasion pour Thierry Henry de faire des tests, et la légende d’Arsenal va devoir faire des choix forts puisque L’Equipe nous apprend que le sélectionneur de l’Equipe de France olympique ne pourra pas sélectionner plus de 18 joueurs.

Pour rappel, Thierry Henry a la possibilité de sélectionner trois joueurs nés avant 2001 et deux favoris se dégagent déjà : Kylian Mbappé et Antoine Griezmann. L’attaquant du PSG et le milieu offensif de l’Atlético de Madrid auront sans doute l’autorisation de leur club pour disputer les Jeux Olympiques, et Didier Deschamps ne devrait pas les empêcher d’enchaîner l’Euro 2024 puis les Jeux Olympiques. Qui sera le troisième cadre né avant 2001 à faire partie de la liste de Thierry Henry ? Les prétendants sont nombreux, d’Hugo Lloris à Raphaël Varane en passant par Olivier Giroud ou à Jean-Clair Todibo, si le Niçois ne dispute pas l’Euro. Thierry Henry ayant la possibilité d’inclure dans sa liste des joueurs nés en 2001, des joueurs qui ne sont plus appelés en Equipe de France Espoirs redeviennent éligibles et c’est forcément une excellente nouvelle puisque William Saliba et Kehphren Thuram par exemple peuvent être appelés.

Chez les jeunes nés avant 2001, Zaïre-Emery ou encore Kehphren Thuram semblent incontournables. Qui seront alors les autres joueurs à venir garnir les rangs de l’Equipe de France olympique ? L’Equipe s’est mis dans la peau du sélectionneur en choisissant Chevalier, Gusto, Lukeba, Truffert, Olise, Wahi, Barcola, Kalimuendo, Cherki, Akliouche, Merlin, Yoro et Restes afin d’accompagner les joueurs cités plus haut. De quoi rêver d’une médaille d’or au vu de la qualité de l’effectif, qui n’aura rien à voir avec celui dont disposait Sylvain Ripoll pour les JO de Tokyo en 2020. Les choix seront même très difficiles à faire pour Thierry Henry, qui va devoir laisser sur la touche d’excellents joueurs, encore plus avec cette limite à 18 éléments. De toute évidence, les choix du sélectionneur des Espoirs seront suivis avec attention et logiquement très commentés.