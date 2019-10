EdF : Un député demande l'annulation de France-Turquie

Dans : Equipe de France.

Ce lundi soir, la France accueillera la Turquie au Stade de France et le climat s'annonce tendu compte tenu des événements politiques en cours. Et pour Jean-Christophe Lagarde, député de Seine-Saint-Denis et président de l’UDI, la France doit avoir le courage politique d’annuler cette rencontre suite à l’attitude des footballeurs turcs vendredi dernier après la victoire contre l’Albanie dans le cadre des qualifications pour l’Euro 2020. En effet, face à leurs supporters, ces derniers ont fait un salut militaire. Un geste qui n’est évidemment pas passé inaperçu au moment où la Turquie s’est attaquée aux Kurdes et que l’UEFA a déjà décidé d’étudier à la loupe.

« Avec ce salut militaire, l’équipe de football turque a hélas brisé la frontière qui doit séparer le sport de la politique. On ne peut décemment accueillir au Stade de France ceux qui saluent le massacre de nos alliés Kurdes ! », a indiqué Jean-Christophe Lagarde. Une demande qui ne sera pas entendue, la FFF ne souhaitant pas du tout mélanger le politique et le sportif. Les spectateurs qui ont prévu d'aller au Stade de France ce lundi n'ont aucune hésitation à avoir, ce France-Turquie aura bien lieu.