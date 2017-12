EdF : Tolisso évoque un tirage « assez compliqué »

Dans : Equipe de France, Mondial 2018.

Pérou, Danemark, Australie… Les avis seront sûrement unanimes, l’équipe de France a hérité d’un groupe favorable pour le Mondial 2018. Sauf énorme surprise, les Bleus devraient passer ce tour en terminant premiers de cette poule C. Mais dans leur discours, les hommes de Didier Deschamps ne peuvent pas afficher leur satisfaction.

Du coup, le milieu du Bayern Munich Corentin Tolisso s’est montré prudent. « C'est un tirage assez compliqué, on sait que toutes les équipes sont difficiles à jouer en Coupe du monde, a prévenu l’ancien Lyonnais, interrogé par Téléfoot. On ne peut être que prudents, on ne veut pas penser que la qualification est déjà acquise. Ce serait une grossière erreur de notre part. »