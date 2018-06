EdF : Thauvin fait un formidable geste envers un enfant malade

Dans : Equipe de France, OM.

Actuellement avec l’équipe de France pour le Mondial 2018, Florian Thauvin est l’auteur d’un très beau geste… en dehors du rectangle vert.

Samedi dernier, le journal Paris-Normandie publiait un article pour raconter le vol d’une poussette adaptée appartenant aux parents du jeune Enzo. De quoi provoquer un mouvement de solidarité sur les réseaux sociaux. Plusieurs dons et promesses de dons ont été réalisés pour le Rouennais de 9 ans, et pas seulement en France. Puis ce jeudi, un coup de fil de Jérôme Dumois, conseiller à la présidence et directeur du développement et marketing de l’UNFP, à la mère du garçon a tout accéléré.

« Il m’a annoncé qu’un joueur de football professionnel voulait offrir une nouvelle poussette à Enzo », a raconté Ludivine Guillot à PN. Il s’agissait donc de Thauvin. Touché par cette histoire alors qu’il se trouve actuellement en Russie, l’ailier de l’Olympique de Marseille a promis de payer la poussette à 1 202 euros. « J’ai fondu en larmes », a réagi la mère d’Enzo, reconnaissante envers les nombreux donateurs qui lui permettront de s’offrir un véhicule. « Nous devons acheter une voiture adaptée au handicap d’Enzo qui pourrait bientôt être en fauteuil roulant coquille », a-t-elle indiqué.