EdF : Stéphane Pauwels consultant de M6 pour les matches des Bleus

Dans : Equipe de France.

C'est avec ses deux bras, ses deux jambes...et surtout sa bouche que Stéphane Pauwels parlera sur M6 des matches de Kylian Mbappé et de ses coéquipiers de l'équipe de France. Car à partir de la rentrée, les rencontres des Champions du monde seront diffusées soit sur TF1, soir sur la Six. Et cela commencera le 9 septembre prochain avec le match France-Pays-Bas comptant pour la toute nouvelle Ligue des Nations.

Si ce choc sera commenté par Denis Balbir et un consultant encore à désigner, le débrief sera animé par David Ginola, avec à ses côtés Alain Boghossian et on l'a appris ce mardi Stéphane Pauwels. Ce n'est pas la première fois que ce spécialiste belge intervient sur M6, mais ces derniers temps il sévissait plutôt sur la chaîne L'Equipe. Nul doute qu'il aura beaucoup de choses à dire sur les tombeurs de la Belgique lors du dernier Mondial en Russie.