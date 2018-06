EdF : Sous pression, Ménès avoue avoir fait une fausse note

Dans : Equipe de France, Mondial 2018.

Exercice traditionnel des journalistes et des consultants après les matchs majeurs, les notes attribuées aux joueurs font toujours discuter.

Il est rare de faire l’unanimité dans son jugement, mais Pierre Ménès a réussi à le faire, malheureusement pas dans le bon sens, après le match entre la France et le Pérou. Le consultant de Canal+ a lâché un 6/10 à N’Golo Kanté, soit tout juste au-dessus de la moyenne, malgré le match énorme au pressing et à la récupération du joueur de Chelsea. Si tout peut toujours faire débat, Pierre Ménès a reconnu dans un message posté plus tard qu’il avait certainement été un peu vache à l’encontre de l’ancien joueur de Caen et Leicester, même s’il persiste et signe en lui demandant une meilleure utilisation du ballon.

« Comme je n’ai pas et je n’aurai jamais la prétention d’avoir la science infuse, j’ai regardé à la fois vos commentaires et ceux de mes confrères et je m’aperçois qu’à l’évidence, j’ai un peu sous-noté Kanté. Mais je ne retire pas ce que j’ai écris dans l’appréciation, à savoir qu’à ce niveau-là, même s’il a été formidable à la récupération du ballon, j’attends un petit peu plus de prise de risque. Dans L’Équipe, Kanté a eu 8 et Pogba 7. Pour moi, quand deux des trois milieux ont ces notes-là - et même si Matuidi a eu 3 - je comprends que l’entrejeu de l’équipe de France a rayonné sur le match. Or, en seconde période il n’a rayonné sur rien du tout. Je ne sais pas s’il n’y a que le résultat qui compte. Quelque part, c’est sûrement vrai. Mais je ne partage pas l’enthousiasme sur la prestation de certains tricolores, même si évidemment ce sont des débats un peu stériles et sans grand intérêt. Encore une fois, quand les gens ne sont pas d’accord avec moi sur les réseaux sociaux, ils peuvent le dire sans se croire obligés de m’insulter à chaque fois », a livré un Pierre Ménès qui a le mérite de revenir sur son erreur de jugement à propos de Kanté. Ce dernier a en effet été félicité assez unanimement, y compris par ses coéquipiers qui ont confié le plaisir que c’était d’évoluer à côté d’un tel joueur.