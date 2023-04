EdF : Renard copie Deschamps, bonne nouvelle pour les Bleues

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Les joueuses de l’Equipe de France, qui souhaitaient le départ de Corinne Diacre, ont été entendues avec la nomination d’Hervé Renard.

Le nouveau sélectionneur de l’Equipe de France féminines a quitté son poste en Arabie Saoudite pour venir aux commandes des Bleues, à quelques mois de la Coupe du monde en Nouvelle-Zélande et en Australie. Pour la première fois de sa carrière, Hervé Renard est sélectionneur d’une équipe de France, une grande fierté pour l’ancien sélectionneur de la Côte d’ivoire. Cette semaine, il a ainsi découvert Clairefontaine, où il ne s’était encore jamais rendu, que ce soit comme joueur ou en tant qu’entraîneur.

Hervé Renard a la chambre de Didier Deschamps à Clairefontaine

Un honneur et une fierté pour Hervé Renard, à qui il a été confié la chambre d’un certain Didier Deschamps durant ce stage internationale de l’Equipe de France féminines. « C'est la première fois que je mettais les pieds dans le château. J'ai été en sélection nationale il y a très longtemps, je n'ai pas eu la chance de connaître Clairefontaine et tout ce que cela représente. Sur les portes de chaque chambre sont notés les noms de ceux qui y étaient, c'est quelque chose d'important. J'ai du respect pour la maison tricolore » savoure Hervé Renard, avant de poursuivre.

« C'est un plaisir, cela a été une journée découverte pour moi. J'ai l'impression d'être comme un petit enfant qui rêve un petit peu, je ne veux pas m'enlever ce côté un peu naïf. Je prends du plaisir et je mesure la chance d'être ici. J'ai une bonne étoile, j'ai atterri dans la chambre de Didier Deschamps, je vais essayer de la tenir correctement car il est là depuis tellement longtemps qu'elle lui est presque attribuée (sourire). (...) Cela a été une journée parfaite avec le soleil, dans des installations magnifiques. Que rêver de mieux ? » a conclu le sélectionneur de l’Equipe de France féminines en conférence de presse.

Renard, un professionnalisme et une ambition pour les Bleus

Maintenant que les repères sont pris à Clairefontaine et que la rencontre avec les joueuses s’est bien passée, Hervé Renard sait ce qu’il lui reste à faire : un résultat à la Coupe du monde cet été. Dans son premier discours face aux joueuses en début de semaine, l’ex-entraîneur du FC Sochaux a d’ailleurs posé le décor en indiquant à son groupe qu’au vu de la qualité des joueuses présentes, il n’était pas envisageable de ne pas briller cet été au Mondial.

Wendie Renard et ses coéquipières frondeuses, qui regrettaient le manque de proffessionalisme avec Corinne Diacre, sont maintenant servies et peuvent se féliciter d'avoir un sélectionneur ambitieux et dont le staff élargi, digne d'une équipe masculine, doit permettre aux filles de l'Equipe de France de briller sur le plan mondial.