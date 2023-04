EdF : Hervé Renard se saigne, la FFF n'en revient pas

Dans : Equipe de France.

Par Hadrien Rivayrand

Hervé Renard est depuis quelques heures le nouveau sélectionneur de l'équipe de France féminine. L'ancien coach de l'Arabie saoudite aura pas mal de pression sur les épaules.

Le climat autour de la Fédération Française de Football est lourd, très lourd. Il faut dire que les affaires autour de Noël Le Graët ou encore Corinne Diacre ont beaucoup fait parler. Concernant la dernière citée, son comportement avec une partie des joueuses lui aura coûté sa place. Evincée, Diacre a laissé sa place à Hervé Renard. L'entraineur français, qui a fait des petites merveilles avec l'Arabie saoudite pendant la dernière Coupe du monde, aura la lourde tâche de remobiliser un groupe marqué par l'ère Diacre, surtout à l'approche d'une Coupe du monde forcément attendue. Parmi les premiers choix forts de Renard, on peut citer les retours dans le groupe de Wendie Renard ou encore Eugénie Le Sommer, qui ne voulaient plus jouer sous les ordres de Corinne Diacre. D'ailleurs, les conditions de l'arrivée d'Hervé Renard ainsi que ses émoluments continuent de faire parler.

Hervé Renard, la baisse de salaire

🗣️ Hervé Renard : « Certains dans mon entourage me disent bon courage, ils ne me disent pas bonne chance. 😂 D'autres m'ont dit : Bienvenue dans un beau chantier. J'aime bien les choses difficiles. On m'a promis l'enfer. Donc on va y aller. » 👔🇫🇷



(@lequipe) pic.twitter.com/OMGi1mHTbl — PFC (@PassionFootClub) April 1, 2023

Lors d'une interview accordé à l’AFP, le président par intérim de la FFF, Philippe Diallo, a notamment indiqué que le nouveau sélectionneur de l’équipe de France féminine allait toucher un salaire comparable à celui de Corinne Diacre quand elle était encore en fonctions. « Nous ne sommes pas intervenus économiquement. Il a tout géré lui-même avec sa Fédération et nous avons pu l’accueillir dans les meilleures conditions possibles. Sa rémunération est d’ailleurs totalement similaire à celle de Corinne Diacre. Quand on connaît ses émoluments en Arabie saoudite, ce choix est quelque chose d’exceptionnel dans le monde du football ». Pour rappel, Corinne Diacre touchait aux alentours de 400 000 euros par an. Hervé Renard percevait lui 1,1 million d'euros annuel en tant que sélectionneur de l'Arabie saoudite. Les deux premières rencontres de l'ère Renard avec les Bleues auront lieu face à la Colombie vendredi prochain, à Clermont, puis contre le Canada 4 jours plus tard, au Mans.