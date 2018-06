EdF : Pogba reçoit un énorme tacle venu de France 98

Dans : Equipe de France, Mondial 2018.

Paul Pogba n'est pas ressorti intact du match France-Italie, car en plus des sifflets des supporters tricolores, le joueur de Manchester United doit faire face à de vives critiques de la part des consultants..mais également de certains anciens. Et ce samedi, Alain Boghossian estime que Paul Pogba doit clairement se remettre en cause très rapidement, sous peine de rejoindre le banc de touche lors du Mondial. Car pour le champion du monde 98, Didier Deschamps ne pourra pas fermer les yeux éternellement.

« On a l’impression que Pogba manque de rythme. Il n’était jamais très bien positionné dans sa façon de recevoir le ballon, on ne retrouve pas le Pogba de la Juve. Il a d’énormes qualités mais il ne les met pas au service du collectif et du jeu. Le sélectionneur peut se poser des questions et doit attendre un peu plus, parce qu’il devrait peser davantage sur le jeu. Là, il jouait à sa place, là où il peut apporter le plus, et il avait dit qu’il voulait être le leader, mais ça n’a pas été le cas, j’espère qu’il se préserve pour le début de la compétition, parce qu’à mon avis Didier Deschamps va aussi peut-être lui faire comprendre que les places ne sont pas dues et qu’il faut aller les chercher », confie, dans L'Equipe, Alain Boghossian, lequel n'est pas le seul à penser la même chose.