EdF : Pogba avait une hantise à propos de ses cheveux pendant le Mondial

Dans : Equipe de France, Premier League.

Déterminant dans l’épopée de l’Equipe de France en Russie cet été, Paul Pogba a brillé sur le terrain, inscrivant notamment un but en finale contre la Croatie. Mais le milieu de terrain de Manchester United a également surpris beaucoup de monde en s’imposant comme l’un des tauliers du vestiaire tricolore. Un rôle qu’il apprécie énormément comme il l’a confié au magazine GQ, dont la rédaction l’a élu « Champion de l’année 2018 ». La preuve, la Pioche a même refusé de faire ses traditionnelles coupes de cheveux de gala, pour éviter les remarques à ce sujet.

« Le groupe et le coach m’ont laissé de l’espace pour m’exprimer. Mais je ne voulais pas bouleverser le vestiaire. Par rapport aux anciens, devais-je parler ? M’imposer ? Avoir une emprise sur le groupe ? Il fallait l’aval des cadres, du staff. J’ai 25 ans, je peux parler aux jeunes comme aux anciens. Les caméras de TF1 ont montré une autre image de moi aux gens. Et c’est bien moi ! Je me sentais bien. Je suis resté sobre, j’ai évité les coupes de cheveux excentriques par exemple, pour que l’on ne parle pas d’autre chose que la performance. Je me suis dit que je devais être concentré pour cette compétition. Tout le monde parlait de mon jeu, mon rôle… Il fallait que je réponde sur le terrain. Je l’ai bien fait, je pense. J’ai cru en moi » savoure Paul Pogba, dont les performances et l’attitude durant ce Mondial ont fait l’unanimité auprès des supporters et des observateurs.