Dans : Equipe de France, Mondial 2018.

Interrogé sur les critiques concernant Paul Pogba du côté de l'équipe de France, Mino Raiola a bien entendu tenu à prendre la défense de son poulain.

Depuis toujours ou presque, Paul Pogba divise la France du foot. Critiqué par une partie du public, qui estime qu'il n'est pas assez efficace sous le maillot des Bleus, le milieu de 25 ans est aussi adulé par certains, qui apprécient son style sur et en dehors du terrain. Quoi qu'il en soit, le joueur de Manchester United ne laisse pas insensible. Peut-être trop, car les médias sont souvent durs avec lui. Des critiques incompréhensibles pour Mino Raiola, qui pense que Pogba doit devenir le patron naturel de l’équipe de Didier Deschamps.

« Il n’a rien à prouver au monde. Il a confirmé encore une fois le grand joueur qu’il est et l’importance qu’il peut avoir dans une équipe. C’est un vrai ambassadeur pour l’équipe de France et pour la France. C’est un joueur admirable. La France doit être fière de l’avoir. Et ne pas toujours le critiquer. Les critiques ? Je ne comprends pas. C’est peut-être parce que s’ils ne parlent pas de lui et des grands joueurs, ils n’ont rien à raconter. Ce n’est pas juste, souvent. Paul est un joueur extraordinaire, avec une personnalité extraordinaire. Il est prêt à avoir cette responsabilité, il est né pour ça. Je pense que la France n’aime pas les héros. Il y a beaucoup d’envie, de jalousie. Ces joueurs-là représentent vraiment le pays, leur équipe, d’une manière parfaite. Je ne vois pas pourquoi il faut les critiquer. Ils peuvent briller, être dans l’histoire du foot. On doit être fier d’avoir ces joueurs-là dans l’équipe de France », a balancé, sur RMC, l'agent de Pogba, qui espère désormais que son joueur mettra tout le monde d'accord durant cette Coupe du Monde 2018, après avoir été l’un des hommes forts de la France face à l’Australie (2-1).