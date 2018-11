EdF : Pierre Ménès pose une vraie question sur Mbappé et Griezmann

Dans : Equipe de France.

La défaite de l'équipe de France face aux Pays-Bas, vendredi soir à Rotterdam, a relancé la totalité des débats sur le style de jeu à la Didier Deschamps. Car si la victoire des Bleus au Mondial a calmé les discussions, seule la victoire étant belle, il a suffi d'une énorme désillusion face à Memphis Depay et ses coéquipiers pour remettre au premier plan ceux qui estiment que le sélectionneur national ne tire pas le maximum des joueurs français qu'il a à sa disposition.

Pour Pierre Ménès, c'est notamment le cas du duo composé de Kylian Mbappé et Antoine Griezmann, deux des meilleurs joueurs de la planète qui sont passés totalement à côté du match. « On est un peu tous d’accord sur un point : on a deux joueurs qui vont être dans les cinq premiers du Ballon d’Or. Or vendredi soir, on n’a vu ni l’un, ni l’autre. Tout Griezmann et Mbappé qu’ils sont, ils ne peuvent pas récupérer les ballons, les remonter et être décisifs dans la surface adverse », fait remarquer, sur son blog, Pierre Ménès, qui estime que les deux stars tricolores ne sont pas utilisés à bon escient et que cela s'est vu face aux Pays-Pays. Didier Deschamps répondra probablement à ces critiques avant la réception de l'Uruguay en amical...ou pas.