EdF : Pierre Ménès foudroie Pogba et deux autres joueurs français

L'équipe de France a reçu un superbe accueil vendredi soir à Nice contre l'Italie, mais un joueur tricolore a eu droit à des sifflets, il s'agit de Paul Pogba. Le joueur de Manchester United n'arrive toujours pas à rendre des copies qui lui permettraient de ne plus susciter des interrogations, et sur ce que l'on a vu contre à la Squadra Azzura on ne peut pas non plus être rassuré. Mais pour Pierre Ménès, outre Paul Pogba, deux autres joueurs de l'équipe de France méritent la plus mauvaise note, à savoir un 4.

Et ce trio de mauvaises élèves est composé de Paul Pogba, Hugo Lloris, et Adil Rami. « Hugo Lloris, même s’il a réalisé un bel arrêt sur un tir au premier poteau de Chiesa en première période, on ne peut pas oublier sa faute de main sur le coup-franc frappé par Balotelli. Certes, il est masqué par Umtiti au moment où le ballon dépasse le mur, mais il doit le repousser mieux que ça. Une erreur de plus qui est un peu problématique (...) Adil Rami, j ne sais pas s’il est très fatigué de sa longue saison avec l’OM - ce qui serait très compréhensible - mais dans un match pas extraordinairement difficile j’ai trouvé qu’il avait de gros problèmes de vivacité et de vitesse. Il vient de jouer deux matchs de plus du fait que Varane a joué la finale de la LDC avec le Real, je crois que là il a besoin de se reposer pour pouvoir rendre des services pendant la Coupe du Monde si besoin (...) Paul Pogba. Ce sera certainement le grand débat des prochains jours. Il était aligné hier soir à son supposé meilleur poste, côté gauche du milieu de terrain. Et il s’est montré très discret dans le jeu et peu dangereux. Mis à part quelques jolies transversales, il n’a une nouvelle fois pas montré grand chose et a souffert de la comparaison avec Matuidi qui offre quand même d’autres garanties sur le plan défensif », écrit, sur son blog, Pierre Ménès.