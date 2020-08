EdF : Pierre Ménès épaté, il envoie Upamecano à l’Euro

Dans : Equipe de France.

Jeudi soir, Leipzig s’est qualifié pour les demi-finales de la Ligue des Champions au terme d’un match longtemps indécis face à l’Atlético de Madrid (1-2).

La formation la plus audacieuse dans le jeu s’est imposée, et ce sont donc les Allemands qui vont affronter le Paris Saint-Germain mardi en demi-finale. Un match pour lequel la formation de Thomas Tuchel sera grandement favorite, même si le RB Leipzig possède de sérieux atouts dans ses rangs pour titiller le PSG. Dans le secteur offensif bien sûr, avec une philosophie très ambitieuse pronée par Julian Nagelsmann, mais également en défense avec de véritables rocs. C’est notamment le cas de Dayot Upamecano, dont le match face aux coéquipiers de Thomas Lemar a impressionné l’Europe du football.

Souverain contre Diego Costa et consort, l’ancien défenseur de Valenciennes a marqué les esprits et a totalement scotché Pierre Ménès. A tel point que selon le consultant du Canal Football Club, Dayot Upamecano a de bonnes chances de disputer le prochain Euro avec l’Equipe de France de Didier Deschamps en 2021. « La meilleure équipe a gagné . L’Atletico n’a été qu’une pâle caricature. Mention speciale à Upamecano qui va finir par aller à l’Euro avec les Bleus à ce rythme » a tweeté le journaliste de la chaîne cryptée, tout simplement bluffé par Dayot Upamecano, lequel est le véritable patron d’une défense composée pour le reste d’Angelino, de Klostermann et d’Halstenberg. Des éléments défensifs qui, au contraire des joueurs de l’Atalanta, sont assez rapides et offriront sans doute plus de répondant à Neymar et à Kylian Mbappé lors du match face au Paris Saint-Germain en demi-finale mardi.