LdC : Leipzig sera au rendez-vous du PSG !

Dans : Ligue des Champions.

Quart de finale de la Ligue des champions

Estádio José Alvalade (Lisbonne)

Buts : Olmo (51e), Adams (88e) pour Leipzig; Joao Felix (70e sp) pour l'Atlético

Après un match très sérieux, Leipzig s'est imposé (2-1) face à l'Atlético Madrid et sera opposé mardi prochain au Paris Saint-Germain en demi-finale de la Ligue des champions.

Contrairement à la veille, où le choc PSG-Atalanta avait été assez confus, c'est une vraie opposition de style qui était au menu du deuxième quart de finale de la C1 entre la formation allemand et les Colchoneros. Après une première période très tendue entre deux équipes à l'organisation solide, les choses se débridaient après l'ouverture du score d'Olmo pour Leipzig (1-0, 51e). L'Atlético Madrid retrouvait ses esprits, et sur un penalty logique Joao Felix égalisait pour la formation espagnole (71e). Mais les Allemands faisaient la différence dans les ultimes minutes grâce à Adams (2-1, 88e) dont la frappe légèrement touché trompait le portier madrilène et offrait la victoire à Leipzig. L'équipe de Nagelsmann va donc défier le Paris Saint-Germain dans une demi-finale qui s'annonce d'ores et déjà passionnante.