EdF ‍: Merci les Bleues, Hervé Renard entre dans l'histoire

Dans : Equipe de France.

Par Adrien Barbet

Grâce à sa victoire contre le Brésil, l'équipe de France s'est totalement relancée dans cette Coupe du monde 2023. Un succès important pour les Bleues mais également pour Hervé Renard qui s'offre un record prestigieux.

Comme en 2019, la France a triomphé du Brésil (2-1). Cette fois pour entrevoir la qualification en huitièmes de finale. Une victoire dans la douleur mais qui permet de viser plus loin, malgré la mauvaise entame dans la compétition avec ce premier match nul (0-0) contre la Jamaïque. À l'occasion de la victoire contre la Seleção, plusieurs joueuses se sont distinguées comme Eugénie Le Sommer ou Wendie Renard. Mais c'est également un match particulier pour le sélectionneur de l'équipe France. Hervé Renard a remporté son premier match en Coupe du monde féminine. L'entraîneur français devient ainsi le premier coach de l'histoire à remporter un match en Coupe du monde avec une sélection féminine et masculine.

Hervé Renard s'offre un record historique grâce au Brésil

Grâce au succès des Bleues face au Brésil, @Herve_Renard_HR devient le premier sélectionneur de l'histoire à remporter un match de Coupe du Monde 𝙈𝙖𝙨𝙘𝙪𝙡𝙞𝙣𝙚 ET 𝙁𝙚́𝙢𝙞𝙣𝙞𝙣𝙚 🌏🙌 pic.twitter.com/AoIf6CTB7L — Equipe de France Féminine (@equipedefranceF) July 30, 2023

L'ancien technicien de l'Arabie saoudite, qui avait surpris l'Argentine au Qatar, détient un record prestigieux et historique dans le football. Hervé Renard rêve probablement de remporter le Mondial en Océanie avec l'équipe de France après avoir échoué deux fois en phase de poules avec le Maroc en 2018 et l'Arabie saoudite en 2022. Vainqueur de la CAN avec la Zambie et la Côte d'Ivoire, l'entraîneur de 54 ans s'est installé comme une référence chez les sélections et aspire à soulever le premier trophée officiel de l'histoire des Bleues. Habitué au miracle, l'ancien défenseur est très attendu pour son premier tournoi avec l'équipe de France. Quelques jours après avoir digéré ce record, Hervé Renard va devoir confirmer contre le Panama le 2 août à Sydney. Un match d'une importance capitale puisqu'une victoire assurerait la première place du groupe F à la France et un tirage plus abordable pour les huitièmes de finale.