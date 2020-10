EdF : Mbappé superstar, les Français ne s'en lassent pas

Dans : Equipe de France.

Kylian Mbappé est le symbole d’une équipe de France insouciante et pleine de talent. Le joueur originaire de Bondy a marqué les Bleus de son empreinte. Sa cote de popularité n'en finit plus de grimper.

Emmenée par une génération redoutable, l’équipe de France est très populaire auprès des fans de football, mais pas que. La bande de Didier Deschamps affole le grand public et on ne peut pas dire que Paul Pogba, Antoine Griezmann ou encore N’Golo Kanté y soient étrangers. Kylian Mbappé y est également pour beaucoup dans cette tendance. Un sondage réalisé par Odoxa pour RTL à la veille de France-Portugal va même jusqu’à révéler que le joueur parisien est l’international tricolore le plus apprécié par les Français. Un échantillon de 1 005 personnes représentatives de la population française âgée de 18 ans et plus a du citer trois noms par ordre de préférence.

Kylian Mbappé recueille 52% des suffrages. L’attaquant formé à l’AS Monaco devance respectivement Antoine Griezmann (44%) et le capitaine Hugo Lloris (30%). Le deuxième meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France, Olivier Giroud (24 %), se place quatrième, alors que N’Golo Kanté (19%) ferme ce top 5. La victoire est écrasante pour Mbappé. A 21 ans, il faut dire que le champion du monde a tout pour devenir le meilleur joueur du monde dans la décennie. Une technique infaillible, une finition admirable et une vitesse hors-norme lui ont déjà permis de rentrer dans le cercle des meilleurs attaquants du monde. Le meilleur reste à venir.