EdF ‍: Mbappé est un capitaine exemplaire, Deschamps le jure

Dans : Equipe de France.

Par Hadrien Rivayrand

Didier Deschamps espère emmener ses hommes le plus loin possible lors de l'Euro 2024 en Allemagne. Le sélectionneur des Bleus compte pour cela s'appuyer sur son nouveau capitaine, Kylian Mbappé.

L'équipe de France a vécu une année 2022 frustrante, avec une défaite amère lors de la finale de la Coupe du monde au Qatar contre l'Argentine. Le groupe des Bleus est reparti vers l'avant et compte bien jouer sa chance à fond lors de l'Euro 2024 en Allemagne. Didier Deschamps a lancé un nouveau cycle avec comme capitaine de l'équipe, Kylian Mbappé. Un choix qui n'a pas fait l'unanimité mais qui est largement assumé par le sélectionneur des doubles champions du monde. Deschamps est un appui de choix pour Mbappé. L'ancien coach de l'OM sait néanmoins que le personnage Mbappé reste clivant par moments, même s'il n'a que peu de doutes concernant l'investissement de son joueur dans son nouveau rôle.

Mbappé, Deschamps est au courant...

Lors d'une interview accordée à RTL, le sélectionneur des Bleus a en effet donné un avis clair sur le sujet, étant conscient de la situation autour du joueur du PSG. « Mbappé fait partie des joueurs qui sont hors norme. Il a cette capacité à savoir très bien gérer aussi l'extérieur. Au-delà de tout le talent qu'il peut avoir, c'est toujours un joueur qui s'est inscrit dans un collectif et le fait qu'il ait cette responsabilité de capitaine, il l'assume. Après, on aime ou on n'aime pas... Kylian, c'est Kylian », a notamment indiqué Didier Deschamps, qui s'est également exprimé concernant un possible Ballon d'Or pour Mbappé en fin d'année : « Il y arrivera tôt ou tard. Tant mieux, si c’est déjà cette année. Ça fait partie de ses objectifs parce que c’est quelqu’un qui a beaucoup d’ambition […]. Je ne suis peut-être pas assez objectif sur la question ». Voilà qui est clair et qui devrait faire plaisir à Kylian Mbappé, dont l'avenir au PSG est relancé depuis quelques semaines.