EdF : Mbappé est juste trop fort, la France s'incline

Dans : Equipe de France.

Par Hadrien Rivayrand

L'équipe de France s'est qualifiée ce dimanche pour les quarts de finale de la Coupe du monde 2022 en battant la Pologne. Double buteur, Kylian Mbappé a encore impressionné.

Kylian Mbappé a torpillé la Pologne ce dimanche en huitièmes de finale de la Coupe du monde. Le champion du monde a planté un doublé contre les coéquipiers de Robert Lewandowski. Pourtant, tout n'a pas été simple pour les Bleus ce dimanche. Mais Mbappé a prouvé aux yeux du monde et une nouvelle fois, qu'il était un joueur particulier voire unique. Tout seul, il aura inscrit deux buts à des moments très importants pour l'équipe de France. Il en est désormais à 5 buts inscrits en 4 matchs joués lors de cette Coupe du monde 2022 au Qatar. Il a aussi inscrit 9 buts en Coupe du monde, le tout à seulement 23 ans. De quoi ravir les fans et observateurs du football français.

Mbappé, tout le monde s'incline

🔴 Kylian Mbappé est élu homme du match de ce France - Pologne ! 🏆



⚽️ 2 buts

🎯 1 passe décisive



CRACK ! 💥🇫🇷 @Sorare pic.twitter.com/1ZL7u6RKXN — BeFootball (@_BeFootball) December 4, 2022

Pour certains internautes, Mbappé est sans limites et pourrait casser de nombreux records dans sa carrière. Via Twitter, on pouvait notamment voir comme commentaires sur le sujet : « Mbappé est un joueur génétiquement modifié pour détruire le football mondial j’ai les preuves dans une clé usb » ; « Mdrrrrr Mbappé il s'est inventé un surnom, il te plante des masterclass en Coupe du Monde et maintenant tout le monde l'appelle Kik's nan bien joué à lui on a rien pu faire » ; « Wojciech Szczesny : « La clé pour stopper Mbappé ? Moi-même ! » Ça doit être ça ouais mdrrrr » ; « Kylian Mbappé fait des matchs indescriptibles » ou encore « Mbappé.... nah frère j'ai même pas les mots. On a vraiment de la chance qu'il soit Français ». Kylian Mbappé pourrait encore martyriser certaines défenses d'ici la fin de la Coupe du monde. A noter que le Parisien n'a pas été le seul à impressionner ce dimanche. C'est aussi le cas d'Olivier Giroud, qui est le nouveau meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France avec 52 buts.