CdM : Mbappé foudroie la Pologne et envoie la France en quarts !

Dans : Equipe de France.

Par Hadrien Rivayrand

Coupe du monde 2022, huitièmes de finale

Stade Al-Thumama

France-Pologne : 3-1

Buts pour la France : Olivier Giroud (44e) et Kylian Mbappé (74e et 90e)

But pour la Pologne : Robert Lewandowski (90e)

L'équipe de France s'est qualifiée ce dimanche pour les quarts de finale de la Coupe du monde 2022 en battant la Pologne 3-1. Olivier Giroud et Kylian Mbappé auront été les buteurs tricolores.

L'équipe de France a fait le travail ce dimanche au Stade Al-Thumama pour venir à bout de la Pologne. Tout n'aura pas été facile pour les hommes de Didier Deschamps, qui ont eu du mal au démarrage. Lors du premier acte, l'équipe de France aurait même pu voir les Polonais mener au score. Mais Hugo Lloris, Théo Hernandez puis Raphaël Varane auront sauvé les meubles. Heureusement, un coup d'éclat aura suffi en fin de première période. Olivier Giroud, lancé parfaitement par Kylian Mbappé, n'a pas tremblé pour battre Wojciech Szczęsny et devenir seul le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France avec 52 buts. A la pause, la France avait fait le plus dur.

OH OUIIIIIII !



La contre attaque des Bleus conclue par Mbappé !!!



🇫🇷2-0🇵🇱 | #FRAPOL | #FiersdetreBleus pic.twitter.com/rFCKth6lsP — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) December 4, 2022

Lors du second acte, les hommes de Didier Deschamps auront ensuite montré une meilleure maitrise du match. Et c'est logiquement que Kylian Mbappé a fait le break à la 74ème minute. Bien servi par Ousmane Dembélé, le génie du PSG a crucifié la Pologne d'une frappe limpide du pied droit. Par la suite, Mbappé ira de son deuxième but d'une nouvelle frappe merveilleuse. Avec ses 5 buts, Mbappé est seul meilleur buteur de la Coupe du monde 2022 au Qatar. En fin de rencontre, la France aura néanmoins encaissé un but sur penalty de Robert Lewandowski. En quarts de finale, les champions du monde affronteront le vainqueur de la rencontre entre l'Angleterre et le Sénégal.