Eric Zémmour et le football féminin, gros malaise en direct

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

Le football féminin s’est invité sur la scène politique au petit jeu des interviews des candidats à la présidentielle avec un débat chaud en compagnie d'Eric Zemmour.

Eric Zemmour a ainsi été attaqué sur des propos prononcés par le passé sur le football féminin, qu’il a toujours dénigré, expliquant même que ce n’était pas vraiment du football selon lui. De quoi inspirer une attaque cinglante de la part de Ruth Elkrief dans l’émission « Mission Convaincre » sur LCI. La journaliste n’a pas manqué de rappeler au candidat sa sortie sur le football féminin. « Est-ce que vous avez changé depuis que vous êtes candidat ? Parce que vous aviez dit : ‘Je ne leur interdis pas aux femmes de jouer au football, mais ce n’est plus du football.’ Si vous avez cinq candidates devant vous, est-ce que vous leur dites ‘je ne leur interdis pas de faire de la politique mais ce n’est plus de la politique’ ? », a comparé Ruth Elkrief, qui a jeté un gros froid avec cette sortie.

L'Euro 2025 en France...

Ruth Elkrief a mis KO le Z pic.twitter.com/046a4Q1fEB — L'oeil Medias (@LoeilMedias1) February 2, 2022

Eric Zemmour a bien évidemment répondu à cela, rappelant qu’il s’agissait de son avis personnel sur un sport qu’il apprécie, et que cela ne signifiait rien par rapport à la place de la femme dans sa vision du monde. « Je n’interdis personne, d’abord. Je suis un amateur de football, mais le football féminin, franchement… je ne suis pas ébahi. Mais alors quoi ? Sinon on ne dit plus rien, on est des béni-oui-oui, tout est beau, tout est gentil ! », s’est agacé l’ancien chroniqueur devant la mue dubitative des participants à l’émission. Avant de passer la seconde couche. « Comme je l’ai dit, je suis fan de foot, mais le foot féminin, je trouve ça médiocre. Maintenant, elles ont le droit de jouer au football, tout le monde a le droit de jouer au football ! J’ai le droit de ne pas regarder ! », a souligné Eric Zemmour, alors que la France vient de se déclarer candidate à l’Euro féminin en 2025. Une compétition à laquelle les hauts fonctionnaires politiques assistent quand elle est organisée en France. Surtout que, si Eric Zemmour et d’autres, il n’est pas le seul, ont du mal avec le football féminin, sa popularité est tout de même grandissante en France, notamment avec l’accent mis par la FFF sur la pratique féminine dans les clubs.