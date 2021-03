EdF : Mbappé encore remplaçant, la sanction peut tomber

Dans : Equipe de France.

Titulaire indiscutable de Didier Deschamps depuis plusieurs années, Kylian Mbappé traverse une période moins faste en Bleus.

Transparent contre l’Ukraine il y a une semaine, l’attaquant du PSG ne s’est pas distingué de la meilleure des manières face au Kazakhstan ce week-end. En effet, Kylian Mbappé a totalement oublié Thomas Lemar, seul devant le but vide, sur l’action du penalty… avant de manquer son face à face à onze mètres avec le gardien adverse. La réussite fuit Kylian Mbappé avec l’Equipe de France et dans le même temps, certains ailiers reviennent en grande forme. C’est notamment le cas de Kingsley Coman et d’Ousmane Dembélé, respectivement titulaires au Bayern Munich et au FC Barcelone et qui constituent à présent une vraie menace pour Kylian Mbappé en Equipe de France selon L’Equipe.

Dembélé et Coman, de sérieux rivaux

« Kylian Mbappé est bousculé. Les dernières prestations du Parisien n’ont pas été concluantes, par rapport aux productions de Kingsley Coman contre l’Ukraine et d’Ousmane Dembélé au Kazakhstan. Son potentiel ne fait aucun doute. Mais la conjoncture ne lui est pas favorable. La titularisation de Mbappé en Bosnie est donc en ballotage » rapporte le quotidien national, qui croit savoir que Didier Deschamps devrait aligner une équipe proche de sa composition type en Bosnie avec les retours dans le onze de Lloris, Pavard, Kimpembe, Varane, Hernandez, Rabiot ou encore Giroud. Il s’agit maintenant de déterminer qui seront les deux ailiers de Didier Deschamps contre la Bosnie, à choisir entre Mbappé, Dembélé et Coman. L’attaquant du PSG garde la confiance du sélectionneur national, mais sa titularisation n’est plus une évidence. Ce qui marque une énorme différence avec les rassemblements précédents. Au buteur de Paris, efficace sous les ordres de Mauricio Pochettino en club ces dernières semaines, de rapidement retrouver le chemin des filets et l’efficacité dans son jeu offensif afin de balayer les doutes de Didier Deschamps.

Le onze probable des Bleus en Bosnie (selon L'Equipe) : Lloris - Pavard, Varane, Kimpembe, Hernandez - Rabiot, Pogba - Coman (ou Dembélé), Griezmann, Mbappé (ou Dembélé) - Giroud.